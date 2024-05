Constituida la Comisión de Garantías de la Autonomía Local de Extremadura

Ep.

La Comisión de Garantías de la Autonomía Local de Extremadura evaluará este miércoles, en su reunión constitutiva de la presente legislatura, la afectación a la autonomía municipal de dos decretos.

En concreto, uno de ellos es el referido a un procedimiento de selección para funcionarios interinos habilitados nacionales en el ámbito municipal y el otro un decreto de ayudas a los consultorios locales.

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel J. González Andrade, ha informado de estos asuntos momentos antes de presidir en Mérida la constitución de esta comisión.

De igual forma, González Andrade ha informado de que, en un primer momento se iba a abordar un tercer decreto, que finalmente ha sido retirado del orden del día sobre la intención que tenía la Administración autonómica de constituir la Mesa del Toro.

"Entiendo que hoy nos darán más explicaciones del motivo por el que han pedido que se retire", ha remarcado. Cabe destacar que la Comisión de Garantías de la Autonomía Local evalúa si afecta o no a la autonomía municipal los diferentes decretos y es un órgano amparado por la Ley 3/2019 de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura.

"Lo que hace, insisto, es evaluar si afecta o no a la autonomía municipal. Nada más, no entramos en cuestiones de fondo ni en ninguna otra cuestión", ha precisado el presidente de la Fempex.

La Comisión de Garantías de la Autonomía Local de Extremadura está integrada por representantes de los ayuntamientos de la región, de las diputaciones de Cáceres y Badajoz y del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de ambas provincias.

Cabe señalar que a la comisión llegan los decretos con informes técnicos, favorables o desfavorables, y que en esta ocasión son favorables, con lo cual "poco más hay que debatir", ya que no afectan a la autonomía municipal, ha indicado.

Por contra, si se considerase que sí afectan, González Andrade ha apuntado que habría que crear una comisión bilateral, entre la Fempex y la Administración autonómica para evaluar cómo afecta y cómo se puede resolver esa afectación a la autonomía municipal, "siempre preservando" la autonomía local.

Así, y preguntado si, llegado el caso, no hubiera acuerdo en la comisión bilateral, el presidente de la Fempex ha indicado que "eso no ha ocurrido hasta la fecha". "Si algún día ocurre, esperemos que no, soy una persona que cree en el diálogo, y si en algún momento hay algún decreto que sí que puede afectar a la autonomía municipal, pues se corrija y no afecte, ni más ni menos", ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que en el recorrido que ha tenido la Comisión de Garantías de la Autonomía Local, que se reunió más de 50 veces en la legislatura anterior, "no ha habido ningún problema".