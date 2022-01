CSIF celebra que la Junta ejecute nueva sentencia que afectará a 2.500 interinos docentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Educación Pública en Extremadura, ha valorado este miércoles de forma muy positiva que la Consejería de Educación ejecute una nueva sentencia ganada por el sindicato ante el Tribunal Supremo, correspondiente al curso 2018/19, tal y como recoge este miércoles el Diario Oficial de Extremadura (DOE).



En concreto, se trata de la sentencia nº110/2018, que va ejecutar la Administración y que da la razón a CSIF, afecta a unos 2.500 interinos que no se incorporaron a su puesto el 1 de septiembre y que "a partir de ahora podrán solicitar a la Consejería de Educación su reconocimiento tanto económico como administrativo".



De esta forma, según informa CSIF en una nota de prensa, los efectos administrativos les serán reconocidos el próximo mes de febrero y los económicos se les abonarán en la nómina del mes de marzo, por lo que la cantidad aproximada que deberá desembolsar la Junta, para ejecutar este mandato judicial puede superar el millón de euros.



A este respecto, añade que la ejecución de este nuevo mandato judicial "avala, de nuevo gracias a CSIF, que miles de interinos docentes no universitarios de la comunidad se incorporen a las aulas a fecha 1 de septiembre" y no en días posteriores como ha venido ocurriendo hasta ahora, lo que "mejorará la organización de los centros educativos", asegura.



Finalmente, CSIF ha reafirmado que continuará trabajando ante los Tribunales para que se reconozcan los efectos económicos y administrativos de aquellos que obtuvieron vacante en los cursos siguientes.