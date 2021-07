Monago pide a la Junta que si hay dosis "todo quisqui" ponga vacunas contra la Covid-19

Ep.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha pedido a la Junta que si hay dosis, tal y como según ha indicado vienen dando a conocer los medios de comunicación, "todo quisqui" ponga vacunas contra la Covid-19 para intentar acelerar el ritmo de la vacunación en la región.

"Hemos escuchado en estos días a través de distintos medios de comunicación que han llegado 6 millones de dosis. Si han llegado seis millones de dosis, lo que se tienen es que poner las dosis cuanto antes mejor, mañana, tarde y noche, todo quisqui...", ha sentenciado.

En este sentido, a preguntas de los medios en rueda de prensa este lunes en Mérida, ha defendido que "si hay dosis, todo quisqui poniendo vacunas", ya que esto es "lo mejor" que se puede hacer por los sectores productivos, por los autónomos, por la hostelería, por la restauración, por el turismo, y "por tanta y tanta gente que no puede frenar la recuperación y que tiene muchas expectativas este verano", ha argumentado.

"Por lo tanto, si hay dosis, si hay esos 6 millones de dosis, mañana, tarde y noche nosotros veríamos bien que la Junta de Extremadura hiciera un gran esfuerzo con los magníficos profesionales que en estos momentos forman los equipos de vacunación para intentar acelerar el ritmo, si hay vacunas", ha subrayado Monago, quien ha señalado que esto es lo que están haciendo en otras comunidades autónomas.

"Tenemos constancia de que en otras comunidades se está haciendo así y eso es lo que pedimos nosotros", ha concluido.

MEDIDAS RESTRICTIVAS

Por otra parte, preguntado obre si considera que deberían aplicarse medidas más restrictivas ante el incremento de casos de Covid-19 en la comunidad, Monago ha incidido en que él no tiene una "opinión científica" al respecto, ya que su partido no obtiene por parte del Ejecutivo regional "datos" sobre la situación "más allá de lo que pueda salir en algún medio de comunicación".

Así, ha lamentado que la comisión sobre la Covid abierta en la Asamblea no se reúne desde hace "meses", lo que lleva a que "en Extremadura la oposición legítimamente representada por el PP como principal partido de la oposición y en base al refrendo de muchas decenas miles de extremeños se entera de los datos por lo que sale publicado en los medios de comunicación" porque "no hay transparencia" desde la Junta.

"Lamento no poder decir qué sería lo más idóneo porque no tenemos los datos, y porque si yo opinara sería Simón y yo no aspiro a ser Simón", ha sentenciado Monago.

"No tengo una opinión científica sobre lo que se podría o no se puede hacer porque la Comisión del Covid que se reunía en el Parlamento cuando se aprobó que fuera transmitida para público conocimiento de todos los extremeños, y como no hay deseo de transparencia desde el Gobierno regional, lo que se ha hecho es suprimir la comisión y la oposición no tenemos datos nada más allá de lo que pueda salir en algún medio de comunicación", ha espetado.