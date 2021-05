SES recuperará consultas presenciales "en las próximas semanas", junto a telemáticas

Ep



Así lo ha avanzado el director gerente del SES, Ceciliano Franco, en una entrevista en el programa 'Primera Hora' de Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que tras la situación actual de la pandemia de coronavirus, "el primer objetivo que tenemos es abrir los centros de salud".



Para ello, "estamos preparando ya una circular para abrirlos", ha señalado Franco, quien ha resaltado el "nivel de seguridad de los sanitarios, que están altamente protegidos con la vacunación", así como "la interiorización de las medidas de la población y lo que aprendemos del contagios".



Por este motivo, "ya no tenemos razón para que los centros de salud no estén abiertos de forma normal, incorporando lo que ya hemos aprendido de consultas telemáticas, que son herramientas que han venido para quedarse", ha destacado el director gerente del SES.



Así, ha explicado que las consultas presenciales "irán conviviendo con mecanismos, que le viene bien al ciudadano determinadas consultas que pueden ser no presenciales", como aquellos que son "para recibir resultados o para seguimiento y control de síntomas".



De esta forma, los ciudadanos "no pierden trabajo o le resulta bastante más cómodo para su vida familiar", ha considerado Ceciliano Franco, quien ha reiterado que "a lo largo de las próximas semanas, las consultas tienen que estar ya normalmente habilitadas"



En ese sentido, Ceciliano Franco ha señalado que algunas comunidades autónomas ya están anunciando la recuperación de consultas presenciales, por lo que "no podemos esperar mucho más", ha concluido.