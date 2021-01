Ábalos fecha puesta en servicio del tren alta velocidad Plasencia-Mérida a finales de 2021

Ep.



El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado que el tren de Alta Velocidad se pondrá en servicio entre Mérida y Plasencia con vía doble a finales de este año.



Asimismo, mantiene la previsión de finalización de las obras de electrificación entre Plasencia y Badajoz para antes de que finalice el año, un objetivo al que no renuncia, ha señalado, "a pesar de las dificultades".



"El tramo entre Badajoz y Plasencia está cada vez más cerca de convertirse en una realidad", ha señalado el ministro en un foro sobre infraestructuras organizado por la Cadena Ser en Mérida, en el que ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.



Además, ha puntualizado que continúan los trabajos hasta Talayuela, con todos los tramos ya adjudicados, mientras que el nuevo estudio informativo de la conexión entre Navalmoral de la Mata y Madrid está en información pública.



Ábalos ha señalado que para dar un impulso a la alta velocidad ferroviaria en Extremadura era necesario "sacar los proyectos y estudios que llevaban años en los despachos y ponerse a trabajar. Y también lo hemos hecho".



No obstante, en respuesta a las preguntas sobre la fecha de la conclusión de la línea y la unión de la comunidad con Madrid, ha apuntado que "el problema básicamente lo tenemos desde Oropesa", cuyo proyecto "se había dejado caducar".



"El compromiso sigue siendo el mismo", ha dicho Ábalos respecto al tramo extremeño, del que ha dicho que no quiere modificarlo: "si lo cambiamos relajamos las actuaciones".