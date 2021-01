Teniente: "La cobardía y la sumisión de Vara a Sánchez la están pagando los extremeños"

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha afirmado que la cobardía y la sumisión de Guillermo Fernández Vara al presidente del Gobierno "la están pagando los extremeños".

Asimismo, ha señalado que "Vara no dice nada" ante la decisión del Ministerio de Sanidad de penalizar a las regiones que no han tenido el ritmo adecuado de vacunación, y ha recordado que fue el consejero Vergeles el que aseguró en su momento que "no iba a haber diferencias" entre regiones.

Cristina Teniente ha subrayado que el gobierno de Vara, en su absurdo negacionismo, ha justificado que tengamos un ritmo de vacunación menor que el resto de comunidades autónomas.

Añde que, ahora, cuando se ha retrasado la entrega de vacunas de Pfizer a España, se demuestras que la incompetencia del gobierno de Fernández Vara está teniendo consecuencias directas en el ritmo de vacunación en Extremadura, pese a ser la región más castigada por el coronavirus de todo el país.

La portavoz ha explicado que este domingo se cumplió el plazo de la primera fase de vacunación en las residencias de mayores, pero no existen datos "más allá de una "micronota" de prensa.

Así, Teniente ha insistido en que el PP ha solicitado la información sobre cuántas vacunas se han administrado, dónde está el plan de vacunación y quiénes son los expertos que lo firman.

En este sentido, ha lamentado que, con una población mayor de 65 años de más de 200.000 personas, la Junta admita que ha vacunado apenas a un 8% de todas ellas.

La portavoz del GPP ha recalcado que es necesario conocer también el informe que justificó el retraso de las vacunas ante las dudas, por todos conocidas, del presidente de la Junta sobre posibles efectos.

Asimismo, ha calificado la situación de la pandemia como "absolutamente crítica y descontrolada" en Extremadura, donde el virus campa a sus anchas y los datos evolucionan a peor.

En esta situación, ha subrayado que el gobierno de la Junta "va a remolque de los acontecimientos", y los extremeños estamos huérfanos de gobierno, con un presidente que está "desaparecido y autoconfinado".

Teniente ha preguntado qué tiene que pasar en Extremadura para que la actitud, la responsabilidad y la acción sea otra y se saque del letargo al gobierno de la Junta.

Según la portavoz, ya hay 160 fallecidos, desde el 1 de enero y, la mortalidad por cada 100.000 habitantes es casi cinco veces mayor a la media nacional. Por ello, ha rechazado los "cuentos" que se cuentan desde el gobierno regional sobre que se tienen más contagios ahora porque se hacen más test, matizando que "esta situación no se salva con un relato falso o maquillado".

VERGELES Y EL AUTOCONFINAMIENTO

Teniente ha rechazado que la Junta, en boca del consejero Vergeles, esté diciendo a los ciudadanos que se autoconfinen, porque eso es echar la responsabilidad a los extremeños sin que la autoridad delegada -que es Vara- o el Gobierno central, tomen las decisiones que les corresponde.

Para la portavoz, como el Gobierno ha dicho que no va a tomar la decisión de confinar, "Vara salva al Gobierno y echa la responsabilidad a los ciudadanos extremeños", y ha considerado "imperdonable" esa cobardía de esconderse para no tomar medidas.

Sobre la especie de autoconfinamiento recomendado por Vergeles, Teniente ha preguntado al consejero qué significan esas palabras "científicamente hablando", y dónde está el informe de los científicos que hable de "ese cierto autoconfinamiento" para saber si estamos ante un planteamiento empírico o una ocurrencia más".

Para el GPP, es equívoco defender un autoconfinamiento y luego decirles a los padres que lleven a los niños al colegio, o a los estudiantes de secundaria y bachillerato que se incorporen, o a los profesores que vayan a clase.

Cristina Teneinte ha subrayado que, mientras se pide autoconfinamiento, lo que va a hacer la Junta de Extremadura el próximo jueves reanudando las clases de secundaria y bachillerato es poner en circuito a 180.000 alumnos y 18.000 profesores, asegurando que "no se puede decir una cosa y la contraria cuando están en juego vidas".

Teniente ha reiterado que hay en la región decenas de aulas aisladas en una semana de clases, pero la Junta sigue considerando que no hacen falta test para volver a los centros, como sí han hecho otras CCAA menos afectadas.

MOCIONES DE CENSURA

Cristina Teniente ha subrayado que la agenda del fin de semana de Guillermo Fernández Vara ha estado "cargada, pero de cuestiones internas" de su partido, y no de la pandemia.

De hecho, ha indicado que "Vara, en lo que llevamos de pandemia ya ha impulsado tres mociones de censura en ayuntamientos. La situación no está como para jueguecitos de mociones de censura".

Y, la portavoz del PP ha cuestionado si plantear esas mociones con tránsfugas es la oposición constructiva que lanza el líder del PSOE.