La región se expresa contra LGTBIfobia y muestra su compromiso para combatir delitos odio

La comunidad ha celebrado este viernes un acto institucional con motivo del Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia en la Asamblea de Extremadura.



Durante el mismo, las diputadas Nerea Fernández (Unidas por Extremadura), Soraya Vega (PSOE) y Teresa Tortonda (PP) han dado lectura a un manifiesto, al que Vox no se ha adherido, y en el que se indica que esta jornada debe servir para reivindicar, adquirir compromisos e impulsar acciones que pongan fin a todas las manifestaciones de odio.

El acto institucional ha contado con la participación de la presidenta de cámara legislativa regional, Blanca Martín; de la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, y las presidentas de Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, Silvia Tostado y Pilar Milanés, respectivamente.

FUNDACIÓN TRIÁNGULO: "ESTE DÍA MERECE LA PENA"

La presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, ha resaltado que conmemorar este día "merece la pena" por todas las víctimas, por quienes han ido hoy al colegio "muertos de miedo" o por quienes huyen de su país "por miedo a que les asesinen".

Según Tostado, "este día merece la pena. Para ayer llegamos tarde. Pero tenemos la oportunidad de convertir mañana en una oportunidad para tener el mundo que nos merecemos", añadiendo que las personas que forman parte del colectivo "son, somos, no queremos ser, no nos sentimos, somos personas".

En este sentido, ha remarcado que este día es también el de "toda la ciudadanía" y el de las "personas de bien", además de insistir en que es el momento de alzar la voz y de seguir diciendo "basta", afirmando que "tenemos en nuestras manos la oportunidad de frenar el odio" y, conminando a toda la sociedad en implicarse en esta tarea.

Y, ha concluido que, en esta lucha, "no sobra nadie". "Bienvenidos sean quienes no estuvieron y se incorporan a esta lucha. Porque, insisto, aquí no sobra a nadie".

EXTREMADURA ENTIENDE ADVIERTE SOBRE LAS NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA

La presidenta de Extremadura Entiende, Pilar Milanés, ha advertido sobre las nuevas formas de violencia hacia el colectivo LGTBI y otros tipos de discriminaciones, como la violencia digital.

Milanés ha destacado que Extremadura ha sido "pionera" en el avance legislativo en cuanto a la defensa del colectivo y, aunque se ha mostrado consciente del "compromiso" e "intenciones" expresados por a Junta, ha llamado la atención sobre los "discursos de odio" que están siendo "legitimados o secundados por partidos políticos".

Así, ha puesto en valor que, desde el activismo, no se puede avanzar sin la colaboración de los partidos políticos e instituciones colaboradoras para luchar contra esas nuevas formas violencia, no solo hacia el colectivo sino hacia todo aquel que sea diferente.

Por ello, la entidad está poniendo en marcha e impulsando un pacto regional contra los discursos de odio, y ha invitado a sumarse a esta lucha contra el odio que ahora mismo es una "amenaza".

Cabe indicar que, al acto, también ha asistido el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, así como consejeros de la Junta, diputados autonómicos y otras personalidades.