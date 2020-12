Cs critica el "continuismo" de PGEx y "no avanzan" ni en Educación ni en investigación

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha indicado que las partidas para Educación, Empleo, Economía y Cultura y Turismo "son las mismas" que el año anterior pero "algo más infladas".

Según Salazar, "no hay cambios", añadiendo que es un presupuesto que "está dejando una deuda a nuestros hijos que tendrán que pagar en el futuro y no les estamos preparando para ello".

Y la razón de ello, ha argumentado Salazar, es que en estos presupuestos "la Educación no cambia, no hay partidas que se destinen a avanzar en la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, ni un cambio hacia la FP Dual", al igual que en Economía "no hay una apuesta decidida por la investigación y el desarrollo".

Así, el portavoz de la formación naranja ha insistido en que su grupo va a presentar enmiendas parciales para que se aumente la inversión en I+D+i, porque "creemos que es la manera que tenemos de cambiar nuestra tierra, así y generando inversiones".

Además, Salazar ha indicado que le preocupa la situación del área de Cultura, Turismo y Deporte porque "es el que más ha sufrido en la crisis y solo ha subido en un 1%".

También, ha criticado que "debe hacerse un verdadero plan para este sector tan importante para Extremadura y este presupuesto no lo contempla", añadiendo que trabajará también en este punto mediante enmiendas parciales para aumentar la inversión y presentar un plan que reactive el sector".

Respecto a cómo se prevé que se vivan las Navidades en este año de pandemia, Salazar ha manifestado que Cs "no va a ser el Grinch de la Navidad, no queremos romper la Navidad", porque "bastante sufrimiento han tenido los extremeños" pero, "se debe actuar siendo conscientes y responsables pero dentro de un marco que permita disfrutar de la familia".