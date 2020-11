Comité Antisida Extremadura pide que la pandemia no frene los logros obtenidos en VIH

Ep

El presidente del Comité Antisida de Extremadura (CAEX), Santiago Pérez, ha reivindicado que la respuesta a la actual epidemia de la Covid-19 "no suponga un retroceso en los logros obtenidos en el ámbito del VIH-Sida", en un 2020 en el que se cumplen 40 años de los primeros casos detectados de Sida en el mundo, una enfermedad que se quiere que esté erradicada en 2030.



En estas cuatro décadas unos 75 millones de personas han contraído la infección por VIH en todo el mundo, y se han producido 32 millones de muertes por enfermedades relacionadas con el SIDA. En España, unas 3.000 personas se contagian cada año, de las que mueren unas 2.000.



En el caso de Extremadura, entre 1.300 y 1.500 personas viven con VIH en la región, donde se dan unas 40 infecciones nuevas anualmente. Sin embargo, un 18 por ciento de la población que contrae el virus desconoce que está infectada.



Estos datos se han dado a conocer en el acto institucional que se ha celebrado este lunes en las escalinatas del Ayuntamiento de Cáceres con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se celebra mañana 1 de diciembre. El acto ha contado con la participación de la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido; el presidente de CAEX, Santiago Pérez, así como representantes de la corporación municipal.



Este año con motivo de la Covid-19, el acto institucional ha tenido lugar en las escalinatas del Consistorio y no ha contado con la participación de escolares como en ediciones anteriores. Lo que sí se ha hecho es dar lectura a un manifiesto de apoyo a las personas que viven con VIH-Sida y sus familias.



A continuación, los asistentes han desplegado un gran lazo rojo en las escaleras principales del ayuntamiento como símbolo de lucha contra esta enfermedad. Este lazo presidirá mañana 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la fachada del Consistorio cacereño, que además se iluminará de rojo durante la noche.



El acto forma parte del programa de actividades organizadas por la Junta de Extremadura, el CAEX y otras entidades extremeñas con motivo del Día Mundial y que este año bajo el lema 'En la prevención no hay excusas. #HayOpciones', que pretende ser "un llamamiento a la responsabilidad personal, pero sin olvidar que la prevención del VIH es una responsabilidad compartida".



PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO



Durante su intervención, el presidente del CAEX ha recordado que "la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento son los tres pilares fundamentales sobre los que se desarrolla el trabajo en torno a la infección por VIH". Pérez ha reconocido que "la pandemia de la Covid-19 está suponiendo un desafío inédito para los gobiernos de todo el mundo y la sociedad global", pero ha pedido que "la respuesta a la actual epidemia no suponga un retroceso en los logros obtenidos en el ámbito del VIH-Sida".



El presidente del CAEX ha mostrado su confianza en que "ahora que todos los ojos están puestos en la salud, el sistema sanitario y la atención médica, podamos aprovechar esta oportunidad y realizar cambios importantes para construir un sistema de salud más justo, basado en los derechos y orientado a las personas".



Ha asegurado que "frente a la nueva pandemia de la COVID se deben considerar los casi 40 años de historia del VIH y sus lecciones aprendidas", y ha recordado que la respuesta al Sida ha logrado avanzar en el derecho a la salud, la igualdad de género, los derechos humanos, el empleo y la protección social, aunque "aún queda mucho por conseguir".



Por ello ha pedido "la implicación de todos" para que no se produzca "un retroceso en la respuesta frente al VIH y al Sida", ya que el objetivo propuesto de conseguir erradicar la infección por VIH para el año 2030 "es posible", pero "hay que seguir trabajando".



Cabe recordar que, el objetivo de la OMS es erradicar la infección por VIH en 2030, con la premisa del 95-95-95, es decir alcanzar un diagnostico del 95 por ciento de las personas; que el 95 de estas tengan tratamiento y que el 95 por ciento de los tratamientos consigan una carga viral indectectable.