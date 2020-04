La Junta propone que los mayores salgan por la mañana y los niños por la tarde

Ep.



La Junta de Extremadura ha trasladado este martes una propuesta al Ministerio de Sanidad de tramos horarios para salir los diferentes colectivos a partir del 2 de mayo, con el objetivo de que "al menos los primeros días" de esa fase de desescalada "se pueda realizar de una forma más ordenada".



En concreto, la propuesta de Extremadura al Ministerio de Sanidad que en las ciudades se adopten horarios por tramos de edad, que sean iguales en todo el país, de tal forma que el ejercicio físico se realice a primera hora de la mañana o última del día, mientras que los mayores de 65 puedan pasear en horario de mañana, y los niños, por la tarde.



Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha advertido que "no hay ninguna franja horaria que sustituya a las medidas de seguridad y de protección social".



"Ni mascarillas, ni guantes, no hay nada que sustituya a poder mantener una distancia suficiente con la otra persona, y a mantener la higiene", ha reafirmado el consejero de Sanidad, quien ha admitido que ve "con cierta precaución la desescalada que se pueda producir el fin de semana próximo".



De esta forma, a partir de este sábado, 2 de mayo, podrán seguir saliendo los niños durante una hora al día, "pero se incorporan deportistas y paseos de otros grupos de edad", por lo que Vergeles ha advertido de que "el riesgo puede ser mayor" de que "de no hacerlo bien, se den aglomeraciones en las calles, sobre todo los primeros días y en las ciudades".



(Habrá ampliación)