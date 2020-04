Unos 3.200 extremeños de 1.320 hogares han sido seleccionados para estudio seroprevalencia

Ep.



Unas 3.200 personas de 1.320 hogares de la Comunidad Autónoma de Extremadura han sido seleccionados para participar en el estudio de seroprevalencia que se está desarrollando en todo el país, y cuyos primeros resultados "preliminares y parciales" se conocerán aproximadamente dentro de dos semanas y media.



Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, este martes en una rueda de prensa telemática en la que ha ofrecido información sobre la situación de la pandemia provocada por la Covid-19, y en la que ha señalado que este estudio dirá de forma "directa" qué porcentaje de la población del país, lo cual se puede desagregar a las comunidades autónomas, tiene defensas frente al coronavirus.



Se trata de "una información clave, clave ha sido para la época en la que estamos combatiendo todavía la pandemia, pero clave será para poder afrontar de una mejor forma la desescalada", ha indicado, junto con que la información que aporta de forma "directa" es "muy importante", mientras que de forma "indirecta" va a decir cómo ha circulado el virus en la región.



Cabe destacar que este estudio se ha iniciado durante este lunes y martes, y ha sido diseñado por el Instituto de Salud Carlos III, promovido por el Ministerio de Sanidad y en el que la muestra se ha seleccionado a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), siendo la unidad de estudio el hogar.



De este modo, el listado que ha llegado a la Comunidad Autónoma de Extremadura permite poder incluir alrededor de unas 3.200 personas en el estudio de toda la región, repartidas por sus ocho áreas de salud en función a un muestreo "aleatorio" o "al azar" que ha hecho el INE y "polietápico", en una primera etapa en función de la comunidad y en una segunda en función del número de municipios por su tamaño.



DATOS POR ÁREAS DE SALUD



Para José María Vergeles, esto permitirá tener una muestra "muy representativa" tanto de España como de Extremadura, donde ha desgranado los datos por áreas de salud al ser, a su juicio, la forma "más clara" que tiene la ciudadanía para conocer cuáles son las muestras que se van a producir en cada área de salud, manteniendo la confidencialidad de aquellos ciudadanos que han sido incluidos y que necesitarían de un consentimiento para dar sus datos a la opinión pública.



En concreto, 312 hogares han sido seleccionados del Área de Salud de Badajoz, 288 en el Área de Salud de Cáceres, 24 en el Área de Salud de Coria, 144 en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, 264 en el Área de Salud de Mérida, 144 en el Área de Salud de Navalmoral de la Mata, 120 en el Área de Salud de Plasencia y 24 hogares en el Área de Salud de Llerena-Zafra.



Con esto, ha incidido, se plantea este estudio "voluntario" aunque ha pedido "por favor" que se colabore dado que permitirá tener resultados, a la vez que ha resaltado que, en total, dura ocho semanas y consiste en que una vez que la persona ha sido llamada por su equipo de Atención Primaria y acepta participar en el estudio "voluntariamente" también se ofrece a todas las personas que viven en ese hogar.



Según Vergeles, a cada una de las personas que viven en ese hogar se le hace en primer lugar un test epidemiológico que se rellena o en papel y luego se vierte en la aplicación informática o en una aplicación informática directamente y se reciben los datos de forma automática en el Ministerio de Sanidad.



Una segunda prueba consiste en un test rápido para ver las defensas que se tienen y ha explicado al respecto que se trata de un pinchazo en el dedo similar a la prueba del azúcar o de Sintrom con las que la sociedad puede estar "más familiarizado", de manera que se determina de forma cualitativa si aparecen o no defensas; mientras que una tercera prueba es una extracción de sangre como cuando se realiza una analítica de sangre para cuantificar las defensas que tiene esa persona.



Asimismo, ha destacado que esto dará unos resultados a las ocho semanas que sería el "resultado total del estudio" en torno al mes de junio, aunque el Instituto de Salud Carlos III se ha "mostrado partidario" de ir dando resultados "parciales" en las diferentes oleadas, hay tres oleadas y a cada una de las personas se le hacen tres veces estas tres pruebas, para poder tener resultados "parciales" y poder ver cómo se está comportando el virus "de forma indirecta".



QUE NO LO DUDEN Y PARTICIPEN



En su intervención, José María Vergeles ha reafirmado la importancia de este estudio de seroprevalencia, que ha definido como el estudio "más ambicioso de estas características que se realiza en nuestro país y que se realiza en muchos países de la Unión Europea", por lo que se debe tomar con "mucha seriedad".



Una información "clave diría yo para saber cómo nos tenemos que comportar a partir de ahora con respecto a Covid-19", ha continuado, para razonar que va a dar información de con qué frecuencia las personas presentan defensas en la comunidad frente al coronavirus y "de forma indirecta", en función de esas cifras de anticuerpos que tienen las personas, van a ser capaces de decir cómo ha circulado o está circulando el virus por Extremadura.



Por eso ha instado a los extemeños que "no se lo piensen" si reciben la llamada de su equipo de Atención Primaria y que participen en este estudio, ya que para todo el país es "muy importante" la participación "de todos y cada uno" de los seleccionados.



PRIMEROS RESULTADOS



Ya en el turno de preguntas e interpelado para cuándo se podría esperar la primera oleada o resultados de dicho estudio, Vergeles ha manifestado que, sabiendo que la transmisión de la información va a ser "muy rápida", cree que en el plazo dos semanas y media podrían tener "algunos resultados parciales", lo cual podría orientar "ya" sobre cuáles son las cifras de seroprevalencia al inicio de la fase de "desescalada" y, de forma indirecta, cómo ha circulado el virus en la región.



No obstante, ha dicho, hasta las seis semanas a mediados de junio no se conocerán los resultados "definitivos" dado que estos datos hay que tabularlos y analizarlos, aunque ha insistido en que sí se podrán conocer "resultados parciales" tanto de la primera oleada, como de la segunda y la tercera, por lo que ha calculado que aproximadamente en un par de semanas y media serán "capaces", "si todo va bien", de tener los primeros resultados "preliminares y parciales".