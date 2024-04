Quintana se alegra "enormemente" de la decisión de Sánchez de continuar como Presidente

Ep

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que se alegra "enormemente" de la decisión anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar al frente del Ejecutivo Central, que ha calificado de "meditada".



A preguntas de los periodistas por su valoración después de dicho anuncio, Quintana ha explicado que entiende a Sánchez, con quien tiene una relación personal, y lo comprende "perfectamente", dados "los ataques que ha sufrido, esos ataques tremendos, y ese juego sucio, aunque el juego sucio lo presente Manos Limpias".



"Manos Limpias juega sucio", ha sostenido en relación a la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.



Acto seguido, se ha alegrado "enormemente" de la decisión del presidente del Gobierno. "Una decisión meditada, porque son muchos ataques y mucho daño que se hace gratuitamente", ha remarcado, junto con que lo sabe "por experiencia" y los medios de comunicación saben lo que él mismo ha podido vivir.



"Esos ataques tan descabellados hacen daño y hacen daño probablemente a la parte más débil que tenemos como personas y como políticos, que no dejamos de ser una persona, que son nuestras familias", ha asegurado el delegado del Gobierno en Extremadura.



Y es que, para Quintana, las familias son "la parte más débil" que tienen y se les puede hacer daño cuando se trabaja en la vida pública. "Yo por experiencia lo sé y sé lo que ha pasado. Eso da señal de su sensibilidad personal, y de la incomprensión de algunos, y la frivolidad de algunos, con las barbaridades que han dicho de querer hacer leña del árbol caído", ha destacado.



Afortunadamente, según el delegado, se cuenta con el "mejor presidente del Gobierno", quien ha llegado alcanzar "más de 21 millones de trabajadores dados de alta; 9,5 millones de mujeres trabajando y subir el salario mínimo interprofesional para los que menos tienen.



Además de ser "capaz" de conseguir un incremento de las pensiones "como nunca jamás se habían incrementado en cinco años", además del apoyo a la Ley de la Dependencia y otras medidas que "sería innumerable" citar.



En su opinión, "no hubiera sido justo que le hubieran vencido, le han hecho mucho daño personal y alguno en su conciencia, si la tienen, ahí se quedará", a la vez que ha reiterado que "le han hecho mucho daño personal", pero que "por responsabilidad de un Gobierno" y por "responsabilidad" suya, cree que ha tomado la decisión "oportuna".



Al mismo tiempo, ha explicado que le acababa de poner un mensaje, en el que le ha recordado unas palabras que le ha dicho desde que le conoce, "hace ya muchos años cuando no era nadie": 'Pedro, yo siempre contigo, siempre contigo'.



REFLEXIÓN



Interpelado por si considera si, después de estos cinco días de reflexión de Pedro Sánchez y el apoyo que ha tenido este último en las calles, debería haber un cambio en la manera de hacer o gestionar la política, José Luis Quintana ha considerado que el movimiento "ha sido muy numeroso", y no ya solo del Partido Socialista sino de otros ámbitos y de otros partidos políticos, y del mundo de la cultura o de los sindicatos, por lo que el apoyo ha sido importante, y cree que lo ha valorado.



Asimismo, ha confiado en que "ojalá esto sirva para hacer otra política" y. tras incidir en que lo entiende "perfectamente" por "las barbaridades" que se han hecho con él mismo, ha esperado que "ojalá esto sirva para reflexionar, para no tomárselo con frivolidad" porque "esto no se puede tomar con frivolidad", ya que los políticos son personas y un reflejo de la sociedad.



Al mismo tiempo, se ha referido a la existencia de "un recorte de un pseudo medio de comunicación, porque no es un medio de comunicación" y a que "Manos Limpias juega sucio y lo presenta a un juzgado", cuando el Tribunal Supremo dice que no se pueden presentar demandas por recortes de periódicos, así como a que, desde dicha organización, "además dice inmediatamente que piensa que alguna de las cosas son falsas".



Ante ello, ha criticado que "esto es hacer un daño gratuito a las personas" y que "ya está bien" y ha apuntillado que espera que sirva para reflexionar y hacer cambiar la política, a la par que ha defendido que esta última es una confrontación de ideas, "pero desde el respeto", y ha abogado por no pasar "los límites de poner al Estado en una situación del borde del precipicio".



"Esto sí que es ponerlo al borde del precipicio. ¿Dónde puedo atacar más al presidente del Gobierno? ¿con su familia? Ahí lo hago, empleo todas las fuerzas ahí, a ver si lo derroco, ¿quién tiene más interés en el poder? ¿quién tiene más interés en el poder? Probablemente quien quiere derrocar a una persona de manera injusta", ha aseverado Quintana, que ha incidido en que ya le ha dicho "muchas veces públicamente" al presidente del Gobierno "Pedro yo contigo, siempre contigo".



Finalmente y en relación a cómo ha vivido, como delegado, estos días de reflexión de Pedro Sánchez, Quintana ha explicado que "muy tranquilo", que confía en él y que "demuestra continuamente su valor, su compromiso", y ha agregado que le mandó un mensaje de apoyo, que le contestó, y que "sabía que él iba a tomar la decisión pensando en el país, pero evidentemente sabiendo el daño tan profundo que se le ha hecho".



El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras presidir la Comisión Regional de los fondos del programa Profea, en la Delegación del Gobierno.