La Asamblea "no contempla ninguna medida de excepcionalidad" por el coronavirus

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha aclarado este martes que en la región extremeña "no hay ninguna medida de excepcionalidad" en marcha por el coronavirus, por lo que la Cámara regional hasta el momento "no contempla ninguna medida excepcional" en este sentido, tras lo que ha censurado la actitud del Grupo Ciudadanos de optar por el teletrabajo



De esta forma se ha pronunciado la presidenta de la Asamblea de Extremadura en rueda de prensa este martes en Mérida acompañada de los miembros de la Mesa de la Cámara regional, en la que ha defendido que "no hay ninguna cuestión por la que alarmar, ni por la que tomar medidas".



Así, y tras el anuncio del presidente del Grupo Ciudadanos, Cayetano Polo, de que sus miembros optarán por el teletrabajo, la presidenta de la Asamblea de Extremadura ha recordado que "ningún grupo parlamentario en esta casa está habilitado para tomar excepcionales, que no sean aprobadas por la Mesa de la Asamblea de Extremadura".



En ese sentido, ha añadido que los trabajadores de la Asamblea de Extremadura "son todos iguales, independientemente de que sean funcionarios, personal laboral o personal eventual adscritos a los grupos parlamentarios", por lo que ha enviado un mensaje de "tranquilidad absoluta", porque "Extremadura es una región en estos momentos segura, y no hay ningún problema", ha dicho.



Según ha explicado Martín, la Asamblea de Extremadura está "en coordinación absoluta" con la Junta de Extremadura y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, tras lo que ha recordado que en la región extremeña "no hay ninguna medida de excepcionalidad, y tampoco la va a haber en la Asamblea de Extremadura".



A su juicio, "lo que no se puede hacer es crear una alarma que no existe", ha señalado Blanca Martín, quien ha asegurado que la Asamblea de Extremadura mantiene una actividad "completamente normal", con la celebración de plenos, comisiones, reuniones de la Mesa y visita de escolares.



"No hay que crear alarmas, esta casa funciona normal", ha reiterado la presidenta de la Asamblea de Extremadura, quien ha considerado que "crear alarma" en la situación actual "es algo irresponsable", tras lo que ha señalado que si hubiera que tomar medidas excepcionales por el coronavirus, las tomaría la Mesa de la Cámara regional.