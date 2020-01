Extremadura participa en proyecto de cooperación en Mozambique sobre el impacto del agua

Rd./Ep.



La Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo (AEXCID) ha participado en un proyecto en Mozambique para medir el impacto que ha tenido sobre la población infantil un proyecto de mejora en las condiciones de suministro agua, saneamiento e higiene.

Y es que, tal y como ha manifestado este miércoles el director de la AEXCID, Ángel Calle, la solidaridad es la medicina “contra todas estas dinámicas de odio, de crispación y de ruptura social”.

El responsable de esta entidad ha lanzado este mensaje durante la inauguración, en Mérida, del seminario titulado "Agua, Saneamiento e Higiene: Principales determinantes de la salud", en el que se han presentado los resultados de la investigación realizada en Maluana (Mozambique).

En concreto, durante la inauguración, Calle ha estado acompañado por la directora de Desarrollo Global del Instituto de Salud Global, Leire Pajín, quien ocupó los cargos de secretaria de Estado de Cooperación y de ministra de Sanidad en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el coordinador de área geográfica en Ongawa, David Muñoz.

Así pues, en relación con el proyecto que se ha llevado a cabo en Mozambique, el director de la AEXCID ha señalado que “nosotros no llegamos para hacer más de lo mismo sino para hacer algo diferente y que representara la solidaridad de los extremeños”.

Igualmente, Calle ha avanzado que la cooperación extremeña va seguir incorporando la ciencia y la investigación, “los análisis con rigor” a las políticas de cooperación al desarrollo, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, ha dicho que “hoy que hay esta gente que es capaz de poner todo en duda, nosotros vamos a hacer el doble de esfuerzo para adentrar en el tuétano de la cooperación la ciencia, la investigación y el rigor, que han elevado la calidad de la cooperación extremeña”.

Igualmente, Calle ha zanjado que “no vinimos a ser prácticamente los últimos a ser los segundos en financiación y esfuerzo económico por habitante, sino que vinimos a convertirnos en la gran medicina de todas estas dinámicas de odio, de crispación, y de ruptura social”.

Cabe recordar que el IS Global, con sede en Barcelona, tiene en Mozambique un Centro de Investigación de enfermedades de la pobreza y ha sumado su esfuerzo a una ONG experta en políticas de agua.

COMPARTIR LOS APRENDIZAJES

Por tanto, el seminario “Agua, saneamiento e higiene: principales determinantes de la salud” permite compartir los aprendizajes generados en la investigación y el impacto del acceso adecuado a servicios de agua, saneamiento e higiene en la salud de comunidades vulnerables, y especialmente de niños y niñas.

La inauguración ha contado, además, con la presencia Berta Grau, asistente de investigación en agua, saneamiento e higiene de IS Global; y Catherine Darriulat, technical advisor en Acción Contra el Hambre.

UNIR INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN



Por su parte, Leire Pajín ha dicho que este proyecto que se ha desarrollado en el último año y medio en Mozambique ha tenido como objetivo unir la investigación y la ciencia con proyectos de cooperación al desarrollo.



"Se ha visto claramente cómo el acceso al agua potable y al saneamiento es una intervención necesaria y absolutamente determinante para la mejora de la salud de los niños", ha subrayado Pajín, quien ha indicado que "en muchas ocasiones la mirada preventiva" es "fundamental" para reducir el número de enfermedades y la mortalidad.



Asimismo, ha resaltado el valor de la cooperación extremeña "no solo" por liderar el esfuerzo solidario, sino también por se la segunda en esfuerzo por habitante de toda España, y por "esa mirada" que se centra en cambiar el enfoque clásico que tiene la cooperación.



En esta línea, ha reiterado que "no se puede trabajar en compartimentos estancos" y ha asegurado que realizar este estudio también ha supuesto "trabajar en educación y en salud", por lo que ha apelado la coordinación de todos los participantes en el proyecto.



Una forma de trabajar juntos que ha "obligado a todos a cambiar las perspectivas", ha aclarado Pajín, quien ha aseverado que "esto pone en valor una forma de entender la cooperación al desarrollo de manera transversal".



MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA



Así, el coordinador de área geográfica en Ongawa, David Muñoz, ha resaltado que el proyecto acaba de terminar este mes y ha mejorado la calidad de vida de la población a través del acceso al agua, al saneamiento y a la higiene.



"Sobre todo repercute en la calidad de vida de los niños y niñas que de esa manera tendrán menores tasas de infección o de desnutrición", ha asegurado Muñoz, quien ha dicho que se espera que en un futuro estos jóvenes tengan mejores oportunidades "de una vida plena".



Además, ha insistido que a nivel social este estudio también ha tenido un beneficio importante, ya que hay niñas que con la primera menstruación "si no tienen unas condiciones de higiene necesarias se quedan en casa y no asisten durante esos días" al colegio.



"Eso hace que tengan un estigma y que en cierto modo se vea dificultada también su atención escolar y la continuación. Entonces algo tan sencillo como el acceso al agua y al saneamiento puede cambiar el curso de una persona y su capacidad de aprender", ha explicado Muñoz.



Además, ante preguntas de los medios de comunicación sobre las acciones que se van a realizar después de tener los datos de este estudio, Muñoz ha avanzado que esta unión entre un proyecto de cooperación y una investigación en el ámbito de la salud ofrece datos para orientar mejor las acciones futuras tanto de los actores como de los propios gobiernos.



"Estos resultados servirán para orientar mejor esas acciones y que haya más recursos o pueda haber más recursos orientados a mejorar la provisión de servicios", ha aclarado Muñoz.