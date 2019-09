Monago: "La ingobernabilidad demuestra que el bipartidismo daba estabilidad a España"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado este viernes que la falta de un Gobierno central es consecuencia de una “moda que se ha afianzado en España” y que consiste en “matar el bipartidismo” que, a su juicio, ha demostrado que servía para darle “estabilidad” al país.

Preguntado por los medios de comunicación sobre la ausencia de un Ejecutivo de la nación, el líder de los 'populares' extremeños ha argumentado que “ahora mismo, España se está italianizando”, sin tener la experiencia que tiene Italia en la formación de gobiernos “imposibles” y ha añadido que actualmente hay “montones de formaciones” que “no casan”.

“Es todo muy legítimo” y “es la voluntad del pueblo”, ha reconocido el líder del PP de Extremadura, quien, no obstante, ha insistido en que “si el bipartidismo algo daba era estabilidad al país”.

RESPONSABILIDAD DE SÁNCHEZ

Así pues, momentos antes de participar en la inauguración del curso internacional de verano de la Universidad de Extremadura, organizado por la Fundación Muñoz Torrero, Monago ha defendido, igualmente, que es Pedro Sánchez quien tiene la “obligación” de formar gobierno, buscando el apoyo en sus “socios naturales”.

“Sánchez tiene la obligación de formar gobierno porque su partido es la fuerza más votada” y “tiene que formarlo con sus próximos, que son las fuerzas de izquierda”, ha incidido el líder del PP extremeño.

A este respecto, ha recordado que el PSOE ha llegado a acuerdos con UP y con partidos nacionalistas en varias comunidades autónomas, por lo que “no puede intentar resolver la situación buscando la ayuda de su adversario natural”, que es el PP.

Según sus palabras, Sánchez “tiene que hacer esfuerzo de entendimiento” y si no consigue ese “entendimiento” el “problema” será suyo, por “no haber sido capaz de conciliar la voluntad de las fuerzas de izquierda”.

“Tiene que intentar formar gobierno y tiene que buscar apoyos en sus socios naturales”, sobre todo con su “antecedente tan generoso del no es no”, ha dicho, según informa el PP extremeño en una nota de prensa.

GRAN COALICIÓN

Asimismo, en respuesta a preguntas sobre la teoría de una “gran coalición” entre PP y PSOE formulada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP extremeño ha señalado que prefiere no adelantarse a los acontecimientos.

“Yo creo que el presidente gallego, en todo caso, estará mirando a la posibilidad de una repetición de elecciones y que siguiera siendo imposible la investidura, pero yo creo que es adelantarnos mucho en el tiempo, por tanto, vamos a esperar a las próximas horas, a ver qué ocurre, pero la obligación de formar gobierno es de Sánchez y la tiene que buscar con sus próximos”, ha apuntado.

En esta línea, ha señalado que esto es “como si en una competición juegan el Barça y el Madrid y el Madrid le dice al Barça que se deje meter un gol porque le viene bien para no sé qué campeonato, mire no, estas cosas no se pueden pedir”.

MUÑOZ TORRERO

Finalmente, en relación con el curso de la UEx que se ha inaugurado en la localidad pacense de Cabeza del Buey, José Antonio Monago se ha referido a la figura de Muñoz Torrero, de quien ha destacado su papel como uno de los padres de la Constitución de 1812 y un “paisano” extremeño a cuya memoria “tenemos que sacarle brillo”.

Entre otras aportaciones de Muñoz Torrero, Monago ha puesto de relieve su apuesta por la “libertad de prensa” y, también ha destacado el valor de la Constitución de 1812 en la actualidad.

Además, sobre el curso de verano, ha apreciado la presencia de Felipe González, quien “seguro nos ofrecerá pinceladas que son fundamentales en un tiempo como el actual donde hay quien lucha contra la Constitución”, ha sentenciado.