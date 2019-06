Vara, elegido Presidente de Junta con apoyo PSOE, contra PP y abstención de Cs y Podemos

Rd./Ep.

Guillermo Fernández Vara ha resultado elegido este martes, 25 de junio, como presidente de la Junta de Extremadura gracias a los votos a favor del PSOE, que cuenta con la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura, y la abstención de Ciudadanos y Podemos. Mientras tanto, los diputados del PP han votado en contra de la investidura del socialista.

En concreto, la investidura del líder del PSOE regional como presidente de la Junta de Extremadura ha tenido lugar en el Parlamento extremeño, tras el debate que se ha celebrado este lunes y martes, con el discurso del candidato y las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios.

Cabe destacar que , en total, la investidura de Fernández Vara ha salido adelante a las 13:48 horas de este martes, con los 34 votos a favor del Grupo Socialista, 11 abstenciones de Ciudadanos y Podemos, y los 20 votos en contra del PP.

Por tanto, tras la pertinente votación, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha comunicado que Guillermo Fernández Vara quedaba investido como presidente de la Junta de Extremadura por la mayoría absoluta de la Asamblea de Extremadura, y así será comunicado a Su Majestad el Rey de España, Felipe VI.

De este modo, Fernández Vara tomará posesión como máximo mandatario extremeño este próximo jueves, 27 de junio, en un acto que se desarrollará en la plaza de los Naranjos de la Asamblea.

HABRÁ "ALGÚN CAMBIO" EN LA ESTRUCTURA DEL GOBIERNO

Tras resultar elegido presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara ha avanzado que habrá "algún cambio" en la estructura de su Ejecutivo y que trabajará para dejar una administración "mejor" desde el punto de vista organizativo.

En declaraciones a los medios, el jefe del Ejecutivo regional ha recalcado que, tras su elección, ahora hay que "trabajar" y ha indicado que en la tarde de este martes tiene "un par de reuniones" de planificación de cara a que "el lunes o el martes pueda estar el gobierno en marcha".

"Suelo hacer siempre lo mismo, hasta que no soy presidente no me gusta tomar decisiones respecto a la estructura y a las personas y a partir de ahora tendré unos días por delante para seguir con las reuniones planificadas", ha aseverado.

En esta línea, Fernández Vara ha recalcado que tomará posesión este jueves, 27 de junio, y no hablará "con nadie antes del viernes" por "respeto a las formas" que en democracia "son muy necesarias"

Así, y a preguntas de los medios sobre cambios en su futuro gobierno, Vara ha indicado que "algún cambio va a haber" en su estructura, con algunas personas nuevas, aunque no tiene "la cosa definida al cien por cien".

En esta línea, ha indicado que en los últimos meses ha dado "muchas vueltas" y le gustaría que en esta legislatura, además de que se hicieran "muchas cosas", se dejara una Junta "mejor" desde el punto de vista organizativo.

"La Junta al final es una gran empresa que hay que saberla gestionar bien, siendo lo más eficaz posible, lo más productiva posible y para eso hace falta también hacer algunos retoques organizativos", ha apuntado.

Finalmente, Guillermo Fernández Vara ha agradecido a los grupos políticos la "cortesía parlamentaria" demostrada en el debate de investidura, ya que han sido capaces de poder discutir y debatir, en algunos momentos con un "tono crítico", pero capaces también de encajar propuestas como ha hecho el propio Vara con el Plan de Movilidad o el Plan de Empleo plantados.