Cs plantea el impulso de un "gran pacto por el empleo" en Extremadura

Ep.

El presidente y portavoz del Grupo Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Cayetano Polo, ha ofrecido a los diputados autonómicos el impulso en la comunidad de un "gran pacto por el empleo" y otro para "ayudar a las empresas", como "retos" a los que a su juicio se enfrenta la comunidad.



Al mismo tiempo, en respuesta a diferentes ofrecimientos de pactos planteados por el candidato a la investidura como presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el responsable de Cs ha indicado que su grupo se muestra abierto a "llegar a acuerdos, a pactos" en materias que exige, ha dicho, la sociedad, abandonando para ello "la confrontación" entre los políticos.



En este sentido, ha apostado también por "reclamar fuerte" desde la comunidad en materia de infraestructuras pendientes, un tema en el que Cs según ha dicho "también" se sumará al "consenso"; al tiempo que ha defendido el impulso de una "fiscalidad especial" en las zonas rurales para luchar contra la despoblación.



Durante su intervención este martes en la Asamblea para responder al discurso de investidura de Vara planteado este pasado lunes, Cayetano Polo ha alertado además sobre el "grave problema" de la desindustrialización de Extremadura "sin haber estado industrializada" en realidad.



Asimismo, ha señalado que si el PSOE impulsa medidas para ayudar a autónomos y pymes entonces en ello se va "a encontrar siempre" con el apoyo de Cs, que apuesta igualmente por "reducir las cargas" a las empresas en la región para "darles un empujón".



También, como "gran reto" de Extremadura ha citado el de "cambiar" el modelo de producción generando "las mejores condiciones posibles" para atraer proyectos y que los inversores "puedan venir a Extremadura con alegría", algo para lo que hay que dar "garantía jurídica", ha incidido.



ESPERA ACIERTOS EN LAS DECISIONES



Para abrir su intervención, Polo ha dicho que es un "honor" representar a su grupo parlamentario y al proyecto de Ciudadanos y "a todos los extremeños", y ha agradecido a todos los ciudadanos de la comunidad que "hacen posible una región que sigue soñando con despertar de los problemas que tiene".



Ha deseado, en este sentido, que la actual sea una legislatura "de aciertos" y "buenas decisiones" en favor de los extremeños; y ha mostrado su "convencimiento" de que "las cosas hay que hacerlas de una manera diferente", teniendo en cuenta que "durante años la política ha sido generadora de problemas" pero eso hay que "cambiarlo".



Ha animado, también, a los diputados extremeños a "dejar atrás la política de confrontación" y a que se animen a "construir" en favor de los ciudadanos.



De igual manera, sobre el discurso de investidura de Vara, el portavoz de Cs ha considerado que el socialista se presentó como candidato a la investidura "como el que se presenta a un examen sabiendo que lo tiene aprobado", lo que le llevó a "una actitud de cansancio, desánimo, un poco dubitativa" y "pasó por los temas casi de puntillas". "Fue de un lado para otro sin tener muy claro el guión que nos quería proponer", ha dicho.



ESTUDIARÁ LOS CONSENSO PLANTEADOS POR VARA



Sobre los seis grandes consensos planteados por Vara en su discurso de este pasado lunes, Polo ha dicho que "no" cree que un plan de energía sea "la mayor prioridad" de la comunidad, aunque se ha mostrado dispuesto a estudiarlo como el resto de acuerdos ofrecidos.



En todo caso, ha considerado que "el gran reto" y "el gran consenso" que deben alcanzar los políticos extremeños es el empleo, porque "es dramático" que los jóvenes extremeños tengan que "coger la autovía, el tren o el autobús para irse" de Extremadura.



Sobre el anuncio de que Vara se sentará con las diputaciones para abordar el plan de empleo social, ha dicho que este tipo de planes "no ha servido para nada", ya que en los mismos la empresa privada "pierde sitio" y la administración "se convierte en propia competencia de la empresa privada". "Básicamente los planes de empleo no han servido más que para generar el problema de despoblación que tenemos en nuestra tierra", ha apuntado.



También ha apostado por "modificar" el Sexpe; y ha invitado a Vara a "dar un giro" en el concepto de Renta Mínima hacia el "concepto del complemento salarial que necesitan los jóvenes y los que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo".



En este sentido, ha añadido también que "la administración pública se ha convertido en el enemigo y la gran generadora de problemas de los empresarios" por la "alta burocracia, el papeleo inmenso que conlleva" en Extremadura.



FORMACIÓN



Asimismo, Polo ha considerado también que Extremadura tiene el "grave problema" de la desindustrialización "sin haber estado industrializados", y ha añadido que las NNTT como "solución fundamental" también genera "brechas" y "salarios descompensados".



Ha apostado, en este punto, por preparar Extremadura para la "revolución" que se avecina en las NNTT, que "van a generar dos bloques de trabajadores bien diferenciados".



En concreto, sobre el plan de energía ofrecido por Vara, ha dicho que éste puede "contar" con Cs, aunque ha apostado también por articular un plan de industrialización.



También ha considerado que "hay que profundizar" más en la especialización del pequeño comercio.



De igual modo, se ha mostrado "de acuerdo" en incrementar el número de viviendas sociales en Extremadura; y ha defendido que hay que "ayudar" a los productores del campo extremeño que "están haciendo un esfuerzo tremendo en producir de forma ecológica sin que se beneficie luego de eso".



Al mismo tiempo, ha apostado por medidas que eliminen la excesiva a su juicio burocratización de la administración cuando se pretende emprender en la comunidad. "Eso tiene que acabar", ha dicho, y ha pedido a Vara que "ponga la Junta a disposición de los agricultores y ganaderos" y que la administración pública "deje de ser un problema".



DESPOBLACIÓN



En materia de despoblación, ha indicado que "no" cree que sea necesario que haya una Consejería de Despoblación como pretende Fernández Vara, ya que "lo que es importante para acabar con la despoblación es que haya trabajo".



"Impulsemos de nuevo el uso tradicional de nuestros montes y la gente podrá quedarse en los pueblos", ha añadido como propuesta Polo, quien ha apostado para luchar contra la despoblación que "la gente pueda usar los montes" y que las empresas "puedan estar en los pueblos", con una "fiscalidad especial" para quienes vivan en zonas rurales despobladas, con la llegada de la fibra a dichas zonas y ayudas para la incorporación de la mujer en el ámbito rural, ha espetado.



En cuanto a las infraestructuras, Cayetano Polo ha recordado que "al menos" desde el año 2000 "vienen prometiendo el AVE" para Extremadura diversos gobiernos del PP y del PSOE a nivel nacional, pero se ha ofrecido "mucho folklore y pocas soluciones". "Es una auténtica vergüenza que no tengamos las mismas oportunidades que el resto de españoles" en materia de infraestructuras, ha señalado.



Ha apostado, así, por dejarse "de bromas" y "reclamar fuerte" las infraestructuras que "necesita" Extremadura, como autovías, un aeródromo o el tren, unos temas en los que Cs "también" se sumará al "consenso".



El portavoz de Ciudadanos ha pedido también tomarse "en serio" la Sanidad y "hablar" con los profesionales para "ver qué necesitan" y que éstos "no se vayan" de la comunidad.



Igualmente, se ha mostrado partidario de impulsar un pacto por la educación que "nazca desde el ámbito de los profesionales" de este sector.



En el ámbito de discapacidad y de la lucha por la igualdad, ha dicho que Vara va a "encontrar siempre" a Ciudadanos "al lado" de los afectados y para "resolver los problemas" que en dichas materias tiene Extremadura.



"Estaremos también por supuesto con los sectores de la caza y la pesca", ha añadido Polo, quien ha pedido hacer "un esfuerzo" por la igualdad.