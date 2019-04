Monago se compromete a recuperar las inversiones perdidas con Vara

Rd/Ep

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que recuperará las inversiones que se han perdido en la actual legislatura con Vara al frente de la Junta de Extremadura, añadiendo que tiene que ser un esfuerzo compartido del Gobierno regional y el Gobierno de España y por ello "vamos a poner toda la carne en el asador".

Junto con ello, Monago ha afirmado que en Extremadura "llevamos cuatro años llevando la cruz" con los socialistas, especialmente en materia de inversiones, y ha puesto de relieve la diferencia en el volumen de inversiones en las dos últimas legislaturas.

Así, el líder del PP ha recordado que de 2012 a 2015, con el PP, las inversiones reales eran de 220 millones de euros al año y con Vara han caído un 52%, hasta los 106 millones.

Según Monago, no se puede generar futuro y oportunidades si no hay inversiones reales en la comunidad autónoma. Así, ha incidido en que recuperar esas inversiones resulta vital para dinamizar el mercado de trabajo y "hacer de esta tierra una tierra para invertir y una tierra para quedarse a vivir", agradeciendo a Pablo Casado que esté "implicado con nuestra tierra" y que haga propuestas concretas para el mundo rural como las de hoy.

José Antonio Monago ha recalcado que Extremadura es rural, "son sus pueblos y sus gentes", y ha puesto énfasis en el gran problema de la región, que es la despoblación.

Para el responsable del PP; "la sangría se llama despoblación", reiterando que se están marchando miles de jóvenes "y tenemos que ponernos manos a la obra, vamos a pelear para que la gente no se vaya de nuestros pueblos y ciudades".

Supresión del "impuesto de la muerte"

El presidente del PP extremeño y candidato a la Presidencia de la Junta, José Antonio Monago, ha anunciado que su programa electoral de cara a los comicios autonómicos del próximo 26 de mayo incluirá la supresión del "impuesto a la muerte" (en alusión al gravamen de Sucesiones), y ha avanzado que las listas de su partido a la Asamblea incluirán a personas con "acento" en el "campo" y "auténticos referentes" en esta materia.

"Vamos a hablar del campo con auténticos referentes del campo", ha espetado Monago, quien ha reiterado igualmente su compromiso de configurar una consejería dedicada asuntos contra la despoblación si gobierna la Junta tras el próximo 26 de mayo.

En este sentido, ha defendido que los integrantes del PP "no" son una "moda" o un "eslogan", sino que ofrecen "soluciones" frente a las "recetas milagro" y las "promesas ante notario" que ofrecen otros partidos, en alusión al PSOE de Extremadura.

"A mí no me gusta el impuesto a la muerte ni resolver los problemas con el cántico del 'Novio de la muerte'. Lo digo esto con todo el cariño del mundo, pero las cosas no se arreglan cantando 'El novio de la muerte'", ha espetado también Monago, quien ha señalado que cuando una persona está desempleado su situación "no" se resuelve "cantando 'El novio de la muerte', ni cuando un agricultor "quiere negociar la PAC para garantizarle la renta agraria".

"Algunos cantan 'En novio de la muerte' y arreglan todos los problemas, y nosotros lo que tenemos es un programa serio con los problemas de la gente, con soluciones para resolver los problemas de la gente", ha incidido.

En un mitín-almuerzo con militantes del PP en Mérida, junto a Pablo Casado, ha recordado además la defensa de la "caza, la pesca y la dehesa" que ha venido desarrollando el PP en Extremadura, así como el "apoyo" que su partido ha venido prestando al mundo rural.

A este respecto, ha incidido en que la "herida que está desangrando" a Extremadura es la despoblación, y ha destacado las medidas de apoyo al mundo rural anunciadas por Pablo Casado, a quien ha agradecido su cuarta presencia en Extremadura desde que fuese elegido líder nacional del PP.

Al respecto, ha subrayado que "es muy importante" que el PP dé "apoyo" al mundo rural, porque "la herida por la que sangra, llora Extremadura se llama emigración, falta de oportunidades, incluso para personas que tienen altas capacidades por su formación"; al tiempo que ha ahondado en que "el primer problema de Extremadura es atajar el problema de la despoblación".

"Nosotros no somos una moda, un eslogan, un color que según el catálogo de colores qué color queda libre para elegir un anagrama, un eslogan, una llamada de atención. Nosotros somos un sentimiento compartido" de "mucha gente" durante 40 años de historia del PP, ha espetado Monago, quien ha subrayado que durante la campaña electoral él trata de hablar "de las cosas del comer, de las cosas que son necesarias" y "no de las cosas que tocan porque dicen Madrid o Barcelona".

Al respecto, ha defendido que en Extremadura el PP habla de "soluciones" frente a las "recetas milagro" y las "promesas ante notario" y los "eslóganes" que a su juicio ofrecen otros partidos, en alusión al PSOE.

De igual modo, ha invitado a los 'populares' a preocuparse durante la campaña electoral de los "problemas, lamentos, aspiraciones" de la gente "en la calle", toda vez que lo que se requiere es "escuchar a la gente y hablarle a la gente sin intermediarios".

"En estos momentos de zozobra y de tanto eslogan vacío la gente tiene derecho a reclamar y a que nosotros le escuchemos en la calle estando con ellos, y de paso diciendo qué es lo que queremos hacer", ha afirmado.

IMPORTANCIA DE PABLO CASADO PARA EXTREMADURA

Asimismo, en clave nacional, Monago ha incidido en que es "muy importante" para regiones como Extremadura que Pablo Casado se convierta en el próximo presidente del Gobierno, toda vez que este último defiende --ha subrayado-- la Constitución y el "principio de solidaridad" que, por el contrario, "algunos" como el socialista Pedro Sánchez "quieren acabar con él negociando con los nacionalistas".

Al respecto, ha dicho que Pablo Casado "seguro que tiene algo importante que hacer" porque "no se busca un burladero, no se busca una excusa", sino que "él está pateándose España y defendiendo algo que es muy importante para un extremeño, que es la Constitución, la Constitución que consagra en un artículo el principio de solidaridad y que algunos quieren, como el señor Sánchez, acabar con él negociando con los nacionalistas".

Y, ha recalcado que "así que es muy importante, Pablo, que tú seas presidente para el futuro de España, para el futuro en definitiva de esta bendita tierra que es Extremadura".