Expertos internacionales debaten en Cáceres sobre el derecho de acceso a la vivienda

Ep./Rd.



Más de 25 expertos de España, Europa y Latinoamérica participan en Cáceres en las ponencias del congreso internacional 'Construyendo el derecho a la vivienda' que pretende buscar las claves para garantizar a las personas un hogar ajustado a sus necesidades que les permita desarrollar un proyecto de vida.



Unas 400 personas asisten a esta cita que tiene lugar los días 27 y 28 de marzo en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña. Habrá diversas mesas de trabajo que servirán para diseñar soluciones que deberían ser tenidas en cuenta por las políticas urbanísticas y territoriales de las administraciones públicas, ya que para hacer frente a las necesidades de la población, de aquí a 2030, habría que construir al día unas 96.000 viviendas.



De esta forma, el evento, auspiciado por la ONU, aborda uno de los grandes desafíos de nuestros días como es el derecho de acceso a una vivienda digna, que tras la crisis de 2008 ha adquirido una nueva dimensión, sobre todo en España.



La inauguración ha contado con la presencia de la jefa de la oficina ONU-Hábitat, Carmen Sánchez Miranda, que ha incidido en que la vivienda es una de las condiciones que garantizan la igualdad pero se ha convertido en "uno de los grandes retos de la sociedad" porque la rápida urbanización está ejerciendo una presión en el mercado que impide que muchas personas puedan acceder.



"Una vivienda adecuada es mucho más que cuatro paredes y un techo", ha dicho, y por eso, factores como el lugar donde se ubica la vivienda, cómo están construidas o equipadas, o cómo se entrelazan con el tejido medioambiental, social, cultural y económico, influyen en la salud de las personas y en su calidad de vida. "Hay que situar a las viviendas en el centro de las agendas locales, regionales y nacionales para dar respuesta a los colectivos más desfavorecidos", ha concluido.



DERECHO "FUNDAMENTAL" DE LOS CIUDADANOS

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por lograr "grandes consensos" para que el acceso a la vivienda sea "un derecho fundamental" de los ciudadanos.

El jefe del Ejecutivo regional ha apostado por llevar el derecho a la vivienda "de manera eficaz" a las constituciones y a las grandes leyes, asegurando que este Congreso se ha concebido como un espacio de reflexión “tremendamente innovador para que esta sociedad sea capaz de determinar que el derecho a la vivienda sea un derecho fundamental de los ciudadanos y las ciudadanas”.

En ese sentido, el máximo mandatario extremeño ha considerado que para la consecución de ese derecho “las administraciones tendrán que trabajar duro para intentar que en la sociedad española no vuelva a haber nunca desahucios a personas que no pueden pagar su vivienda”.

“Debemos erradicar esos comportamientos y potenciar el desarrollo del ser humano a través de un proyecto de vida, de un proyecto de hogar y de un proyecto de vivienda”, ha aseverado

A su vez, Fernández Vara ha subrayado en este punto que “la vivienda no es una suma de habitaciones, es una suma de sensaciones y de espacios donde la familia, los amigos, las parejas y los seres humanos comparten y desarrollan el eje esencial de sus vidas”.

Por ello, tal y como informa la Junta en una nota de prensa, el presidente autonómico ha insistido en que los ciudadanos “por el mero hecho de serlo y por el mero hecho de vivir en una comunidad deben de tener acceso a una vivienda”.

Igualmente, Fernández Vara ha explicado que Extremadura cuenta con el parque social de vivienda más grande de toda España, indicando que desde la administración que preside se trabaja para seguir aumentándolo y dar respuesta a la demanda ciudadana.

“Hay que invertir en vivienda social y en mantenerlas adecuadamente, ya que eso genera empleo”, ha considerado ante la atenta mirada de la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, y la consejera de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, también presentes.

Por ello, para finalizar, Fernández Vara ha apostado por desarrollar medidas de eficiencia energética que "contribuyan al ahorro, a la lucha contra el cambio climático y a incardinar el derecho a la vivienda dentro de los objetivos para un desarrollo sostenible”.

DESARROLLO SOSTENIBLE

En esta línea, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, que también ha participado en la inauguración del congreso, ha destacado que el desarrollo sostenible pasa por hablar de la vivienda, "tanto para generar empleo como para mejorar las condiciones de vida de las personas".



Los asistentes a la inauguración de este congreso han podido presenciar un vídeo del ex presidente de Uruguay, José Mujica, en el que reflexiona sobre la necesidad de tener una vivienda adaptada a las necesidades de cada uno, no solo económicas sino también sociales o culturales.



"Hay que adaptar el urbanismo para que no piense en el interés inmobiliario sino en facilitar la felicidad humana", ha dicho Mugica que cree que "el urbanismo tiene que facilitar la vida a la gente para que en las megalópolis no se pierda tiempo y se puedan cultivar los afectos". "El ser humano precisa de afectos. La vivienda y la arquitectura se tienen que preocupar de estas cosas", ha añadido.



Para el ex presidente uruguayo la vivienda cumple una parte "fundamental" en la educación y la formación cultural de los hijos, que no pueden criarse en la precariedad y, aunque defiende "una vida sobria", sí cree que hay que tener las cuestiones materiales básicas resueltas como son el techo, la comida y el tiempo, porque "en eso consiste la libertad".



"La vivienda debe ser menos vivienda y más nido porque los pájaros hacen los nidos en función de sus necesidades y los humanos en función de la tasa de alquiler del dueño del bloque de apartamentos", ha subrayado Mugica que insiste en que hay que "facilitar la vida a la gente para organizar su tiempo y cultivar sus afectos".



En el acto inaugural ha estado presente también el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que junto al resto de asistentes ha escuchado la primera de las conferencias que, en este caso, ha corrido a cargo del arquitecto Alejandro Aravena, Premio Pritzker 2016.



Aravena propone cinco premisas básicas para poder facilitar el derecho a una vivienda que son la integración, la inversión, , sustituir la escasez por incrementalidad, fomentar la autoconstrucción y cambiar la alta densidad en baja altura sin hacinamientos.



Según ha señalado en su ponencia la estrategia de las construcción ha sido "achicar" los espacios y "alejar" de los núcleos urbanos y "esos son los retos a combatir".



JORNADA DE DEBATES



El congreso 'Construyendo el derecho a la vivienda' continuará este jueves con tres ejes de debate: 'El Derecho a la Vivienda', 'Vivienda, Sociedad y Ciudad' y 'Vivienda, Asequibilidad e Innovación'.



El derecho a la vivienda se centrará en los límites y retos que afronta su cumplimiento de este Derecho, y otro abordará la construcción de una sociedad más inclusiva y justa en su relación con el derecho a la vivienda contando siempre con un modelo de desarrollo urbano sostenible. Por último, 'Vivienda, asequibilidad e innovación' explicará a los asistentes nuevas formas de producción, financiación y gestión de las viviendas.



El congreso cuenta con numerosos expertos internacionales como Christope Lalande, líder de la vivienda de ONU-Hábitat, el profesor de la Universidad de Barcelona Juli Ponce, o Sonia Olea del equipo jurídico de Cáritas España, entre otros.



Asimismo, Miloon Kothari, presidente de UPR-Info, que promueve el avance de los derechos humanos también acudirá a la cita junto a otras personalidades. El punto fuerte del Congreso 'Construyendo el Derecho a la Vivienda' será la firma de la 'Declaración de Cáceres', que supondrá un gran avance en el derecho a una vivienda digna y, por tanto, en los derechos humanos.