Monago defiende que Vara es "antinuclear"

Ep.



El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha defendido que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, es "antinuclear" y que se ha "asustado" cuando Campo Arañuelo ha salido a la calle a reivindicar la prórroga de la Central de Almaraz.



"Miente el señor Fernández Vara, él es antinuclear, el problema es que hemos descubierto que es antinuclear y cuáles eran sus planes en relación a este tema y se ha asustado cuando la gente de Campo Arañuelo ha salido a la calle", ha hecho hincapié Monago, para pedir a los vecinos del norte cacereño que "no bajen la guardia" porque, como ha dicho, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "gana" las elecciones generales y si Fernández Vara "gana" las autonómicas "se cierra Almaraz".



Además, ha continuado, "una cosa es lo que digan las empresas", a lo que ha añadido que el futuro de Almaraz lo tiene que autorizar el Gobierno, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear en el que Fernández Vara "ha maniobrado hábilmente poniendo a gente de su confianza antinuclear para que la jugada le salga".



Así lo ha señalado el líder del PP extremeño a preguntas de los periodistas en Badajoz por su parecer por las declaraciones de Vara, que ha reconocido que en los últimos momentos de la negociación para la prórroga de funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz llegó a plantear su dimisión si no se alcanzaba un acuerdo para ampliar la vida útil de dicha instalación.



"Si Sánchez pacta con los nacionalistas me voy, al señor Fernández Vara le quedan dos telediarios de presidente de la Comunidad Autónoma no hace falta que haga esos órdagos", ha sostenido al respecto Monago, para quien "no hay cosa peor que no decirle la verdad a los ciudadanos" y Vara "miente en el tema de Almaraz".



((Habrá ampliación))