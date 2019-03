Vara admite que cuando se había "enquistado" prórroga Almaraz llegó a plantear su dimisión

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que "cuando en los últimos momentos de la negociación" para la prórroga de funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz esta cuestión "se ha enquistado por diferentes razones", él llegó incluso a plantear su dimisión si no se alcanzaba un acuerdo para ampliar la vida útil de dicha instalación.



"Cuando en los últimos momentos de la negociación, en las últimas semanas el asunto se ha enquistado por diferentes razones, pues yo comuniqué obviamente que eso si no salía y Almaraz se cerraba el año que viene tendría consecuencia, la primera para mí", ha espetado Vara.



De este modo se ha pronunciado el presidente autonómico, preguntado este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta por los medios sobre si es cierto que el pasado jueves habló con las eléctricas para favorecer la prórroga de la Central de Almaraz y que incluso llegó a decir que dimitiría si no se alcanzaba esa prórroga, según publicaba este pasado fin de semana 'El Periódico Extremadura'.



"No lo puedo desmentir", ha indicado Vara, quien ha añadido que él lleva hablando sobre la situación de la Central Nuclear de Almaraz con el ministerio y con las empresas eléctricas "desde hace meses", y ha añadido también que él ha defendido "siempre lo mismo, que es garantizar la continuidad de Almaraz" hasta que se tengan "alternativas", algo que según ha dicho "es lo que se ha producido" con la prórroga del funcionamiento de la instalación.



Al respecto, ha incidido en que lo que se ha producido ahora es una prórroga que "permite tener desde ahora hasta finales del 2028 por delante 10 años para trabajar en la búsqueda de esas alternativas".



