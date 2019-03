Rechazado en la Asamblea un programa del PP para fomentar y consolidar el autoempleo

Ep.

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado este jueves una iniciativa en la que el PP solicitaba a la Junta la puesta en marcha de un programa de emprendimiento para el fomento y la consolidación del autoempleo y la economía social.

La iniciativa únicamente ha contado con el voto favorable del PP y de Ciudadanos, y ha sido rechazada con la negativa a la misma mostrada por el PSOE y por Podemos.

Con la moción, según ha explicado la diputada del PP María Ángeles Muñoz, su partido pretendía potenciar en Extremadura políticas de establecimiento y consolidación del autoempleo, "un empleo que se puede resentir próximamente", ha advertido.

"Se pretende conseguir impulsar la creación de negocios que posteriormente van a crear empleo; consolidar a los autónomos y a las pequeñas empresas; evitar los palos en las ruedas que desde el Gobierno regional y el autonómico impiden el crecimiento del tejido productivo", ha añadido.

Ha planteado, así, una batería de medidas que pretenden "paliar" las consecuencias de la "inactividad" de la Junta, para fomentar el establecimiento del autoempleo y poner en marcha un programa de emprendimiento con el Sexpe en el que se haya realizado un análisis "riguroso" de cuáles son los sectores estratégicos y productivos que pueden dar lugar a un negocio en Extremadura.

También ha reivindicado políticas de apoyo a negocios "emergentes" dotándoles de incentivos fiscales que haga "atractivo" quedarse en la región, frente al "infierno fiscal" actual; así como fomentar las ayudas al alquiler de naves industriales; impulsar medidas para que los locales que no se están usando puedan utilizarse para establecer en ellos pequeños negocios suprimiendo las licencias de obra ya las tasas por nueva titularidad.

Al mismo tiempo, ha pedido programas específicos para fomentar el emprendimiento para personas con discapacidad; y la puesta en marcha de programas de formación especializados y adecuados a las necesidades de autoempleo en Extremadura.

Ha apostado también por articular un plan de "segunda oportunidad" para que los autónomos "puedan superar situaciones negativas, adversas, que son el resultado del decrecimiento económico en el que tradicionalmente introduce el PSOE".

"Queremos que la Junta ayude, no que modifique, no que tenga competencias que no son suyas, sino que ayude a los autónomos a pagar las cuotas de Seguridad Social, cada más altas y que los convierte en eternos deudores", ha dicho Muñoz.

Igualmente, ha reivindicado un programa de detección y prevención de quiebra y fracaso empresarial que impida el cierre de negocios; y una línea de ayudas para que los autónomos abocados al cierre "puedan emprender"; así como que un "buen" programa de relevo empresarial; e incentivos al establecimiento empresarial.

Ha propuesto también ayudas que permitan una tarifa plana para las mujeres rurales que emprendan o vuelvan a emprender, y para las mujeres autónomas que vuelvan a ejercer una actividad después de una baja por maternidad.

FIJACIÓN DE POSICIONES

A su vez, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha indicado que su grupo está de acuerdo con "unas cuestiones transversales" de las planteadas por el PP como "fomentar que no se cierren los negocios, establecer medidas de formación para los autónomos, y planes de acompañamiento", aunque ha advertido de que en realidad lo que está ocurriendo y que propicia el cierre de negocios es el "empobrecimiento" ciudadano.

Ha advertido así de que se está produciendo un "empobrecimiento" de las personas que tienen que consumir en negocios, lo que lleva a éstos a "cerrar porque no tienen actividad", y ha apostado por la articulación de medidas que ayuden a los ciudadanos.

"A pesar de contener algunas mínimamente medidas positivas que podríamos apoyar, sigue insistiendo en el espíritu de que todos somos emprendedores porque a su vez todos podemos ser empresarios pero en ese negocio al final siempre hay un grupito de empresarios muy bien posicionados y muy cerca del poder político que son los que se enriquecen, y de los autónomos una muy pequeña parte tiene éxito y la mayoría al final a pesar de las ayudas económicas tienen que cerrar, porque sin igualdad social no hay consumo, y sin consumo cierran los negocios", ha aseverado Daniel Hierro.

Así, ha señalado sobre los incentivos fiscales para grandes empresas y los autónomos que reivindica el PP que "es la rueda por la cual la mayoría de la sociedad se empobrece y una minoría se enriquece".

PSOE

Por su parte, el diputado del PSOE Juan Antonio González ha afirmado que sobre las medidas propuestas por el PP esta legislatura en materia de empleo el Ejecutivo regional de Guillermo Fernández Vara ha hecho "justo lo contrario", después de que la anterior legislatura, con el gobierno del 'popular' José Antonio Monago, "acabó siendo la mayor ruina económica y social que ha tenido esta región durante 35 años de autonomía".

En este sentido, ha rechazado las "lecciones" que en materia de empleo ha tratado --indica-- de dar el PP durante esta legislatura, puesto que cuando gobernó dicho partido en la comunidad se destruyeron "30.000 puestos de trabajo", se registraron "33.000 parados más" y Extremadura acumuló "el mayor número de parados de su historia".

Por el contrario, ha incidido en que ahora "haciendo lo contrario a lo que dice el PP, en esta legislatura se ha creado 27.000 puestos de trabajo, el 70 por ciento en sectores privados; se han reducido en 37.000 el número de desempleados; la tasa de desempleo ha bajado en siete puntos; y en 2018 se batió el récord de mujeres ocupadas en Extremadura".

Además, ha incidido en que mientras que el PP en la anterior legislatura lo que hacía era "asfixiar" a los autónomos en el pago de facturas por parte de la administración, ahora "la administración paga".

"En la Extremadura de los 180.000 parados (en alusión al anterior Ejecutivo regional del PP), miles de extremeños tuvieron que hacerse autónomos no porque quisieran sino por necesidad, porque en la Extremadura de la derecha no había salidas", ha espetado González, quien ha añadido que por el contrario en la Extremadura actual "la economía crece" y "el que tiene un sueño puede emprender y será acompañado por la administración".

En todo caso, y a pesar de los 37.000 desempleados menos que se han registrado en esta legislatura en Extremadura, el diputado del PSOE ha incidido en que su partido va a seguir "trabajando en el fututo para atraer inversiones, para seguir creando empleo y fomentando el emprendimiento" continuando con el "diálogo" con el sector que ya se está dando, ha añadido.

Al mismo tiempo, González ha criticado que "tanto el PP como Ciudadanos están obsesionados con las tarifas planas para autónomos, pero bien poquito hicieron cuando gobernaron juntos (en España)"; y ha recordado que ha tenido que ser el actual Gobierno central del PSOE el que "mejore" la protección de los autónomos en un acuerdo "histórico" con los autónomos que permitirá alargar su prestación por desempleo, que "mejora" las prestaciones por incapacidad temporal por enfermedad, y que "avanza" en la conciliación y en la formación continua.