PSOE destaca que la visita de Sánchez "desbordó de ilusión" el acto del domingo en Mérida

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha destacado que fue "un honor que se desbodara" el acto de este domingo en Mérida en el que participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que según ha dicho, "se desbordó de ilusión y de unidad", y demostró que el PSOE es un "partido unido y fuerte, que tiene ganas de ir a unas elecciones".



González se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha valorado la celebración de la Conferencia Política Autonómica que el PSOE extremeño ha celebrado este fin de semana en Mérida, y que "pone el broche" al trabajo que el PSOE extremeño ha venido desarrollando en el último año "con más de mil asociaciones y colectivos de Extremadura", con el objetivo de "realizar el esqueleto de un programa electoral que fuera abierto y estuviera conectado con la sociedad civil extremeña".



En su intervención, el portavoz socialista ha valorado que la Conferencia Política reunió en Mérida a unas 1.300 personas que han hablado durante el fin de semana "del futuro de los extremeños" en temas como la creación de empleo, la educación o la sanidad, así como trabajando con asociaciones y colectivos para "intentar hacer el mejor programa electoral" de cara a las elecciones autonómicas del 26 de mayo.



En ese sentido, el portavoz socialista se ha preguntado "qué está haciendo la oposición en Extremadura", ya que mientras el PSOE está trabajando para elaborar su programa electoral, el resto de partidos no tiene "nada de nada", ya que no cuentan con "ningún proyecto para Extremadura", y "en algunos casos no tiene candidato".



Frente a ello, ha señalado que el PSOE de Extremadura ya tiene el "esqueleto" de lo que será su programa electoral, que según ha avanzado, quiere "dar seguridad y futuro a los extremeños" y que busca "seguir transformando nuestra región".



Juan Antonio González ha apuntado también que la clausura de la Conferencia Política este pasado domingo, en la que participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "desbordó" las previsiones del partido, ya que "fueron miles" las personas que acudieron.



Por todo ello, el portavoz socialista ha lanzado un mensaje a los ciudadanos de Extremadura que "están hartos de cómo la derecha está lanzando mensajes para volver 40 años atrás", a los que ha asegurado que el PSOE "representa la moderación, la cordura, la sensatez y la convivencia", no solo entre extremeños sino también entre españoles, "como se ha demostrado en los ocho meses de Gobierno de Pedro Sánchez".



Así, el PSOE se presenta a las elecciones "con unidad, con fuerza y con ganas", así como "con la ilusión de que millones de españoles se unan" al proyecto que ofrece este partido, que ha calificado de "progresista, pero también moderado", y que busca la "convivencia entre los españoles"



EL PAÍS TIENE "GANAS DE VOTAR"



Por otra parte, y a preguntas de los periodistas respecto a la fecha del 28 de abril elegida para las elecciones generales, el portavoz socialista extremeño ha mostrado su respeto a la decisión del presidente del Gobierno, ya que era su potestad, tras lo que ha reafirmado que en el acto de este pasado domingo comprobaron que "este país tiene ganas de votar".



González ha señalado que no solo quiere votar "ese sector de la derecha", sino que a su juicio "hay un voto importante de gente de centro y de centro izquierda que va a votar al PSOE", por lo que ha reiterado que "la fecha va a ser buena, porque la gente tiene ganas de ir a votar", ha dicho.



Así, ha reiterado que "frente a la derecha, que está lanzando mensajes de hace 40 años", el PSOE se presenta "como un partido de centro izquierda", ya que "en estos ocho meses ha demostrado que hay salida social en España".



En ese sentido, el portavoz socialista ha lamentado el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por parte de "la derecha y los independentistas", ya que según ha dicho, eran unas cuentas "beneficiosos para Extremadura", ya que si se hubieran aprobado, "posiblemente hoy, en vez de estar hablando de elecciones, estaríamos hablando de que tendríamos 700 millones de euros adicionales para esta región".



Ha lamentado que "Ciudadanos y el PP, junto a los independentistas catalanes, se opusieron a un proyecto de presupuestos sociales, que eran beneficiosos para Extremadura".



Así, y respecto a los resultados de las últimas encuestas, Juan Antonio González se ha mostrado convencido de que, tras ver el ambiente del pasado domingo en la Conferencia Política en Mérida, el PSOE "va a tener un mejor resultado del que hoy dicen las encuestas".



INCIDENTE DE ÁBALOS EN MÉRIDA



Por otra parte, y a preguntas de los periodistas sobre el incidente del pasado sábado en el que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, fue increpado en un bar de Mérida por un agente de Policía Nacional en situación de segunda actividad, el portavoz socialista ha considerado que se trata de un "hecho aislado" al que "no hay que darle la mayor importancia".



En ese sentido, González ha querido realizar una defensa pública de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que "en este país son los garantes de la convivencia pacífica que hay entre españoles", ha concluido.