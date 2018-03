DGT prevé 220.000 desplazamientos por las carreteras extremeñas durante esta Semana Santa

Ep

Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en la región, Cristina Herrera, en una rueda de prensa en la que ha informado del dispositivo especial de Tráfico con motivo de la Semana Santa, acompañada del capitán jefe del subsector de Tráfico en Badajoz, Francisco Javier Utrabo, y el jefe provincial de Tráfico en Badajoz, Ignacio Martínez.



En su intervención, Herrera ha explicado que la operación especial de tráfico preparada por la DGT en la región extremeña con motivo del comienzo de las vacaciones de Semana Santa consiste en la vigilancia y regulación del tráfico ante el incremento de desplazamientos en un periodo en el que se concentran "en muy pocos días" un elevado número de desplazamientos, ya sea a segundas residencias o por ocio.



Según ha concretado, en Extremadura se esperan en torno a 220.000 movimientos, de los cuales aproximadamente unos 132.000 se darán en Badajoz y unos 88.000 en Cáceres, y que supone un aumento del 2,25 por ciento respecto al año pasado.



Ha detallado además que esta operación especial se divide en dos fases, la primera de las cuales tendrá lugar entre este viernes, día 23, y el domingo, día 25, con unos 58.046 movimientos de los que aproximadamente 35.000 tendrán lugar en la provincia pacense y unos 23.000 en la cacereña.



En la segunda fase, a partir del 28 de marzo, se prevén unos 114.790 desplazamientos en Extremadura, de los que 69.000 serán en la provincia de Badajoz y 45.916 en la de Cáceres, mientras que el resto de desplazamientos hasta completar el total se darán el Lunes y Martes Santo, que representan aproximadamente un 10 por ciento y que no están dentro de las dos operaciones especiales en la que se divide la Semana Santa.



CARRETERAS MÁS TRANSITADAS



Cristina Herrera también ha especificado que las carreteras más transitadas en la región serán las autovías A5 y A66, la N-630, la Ex-A1, la N-430 (en la que hay que tener en cuenta las obras en la Ex101 a la altura de Los Santos de Maimona), la A5 a la altura de Navalmoral de la Mata en el punto kilométrico 174 y la N-110 en Cabezuela del Valle por el estrechamiento de calzada en el puente, regulado por semáforo, del kilómetro 361,100 al 361,300.



De igual modo, la representante del Ejecutivo Central ha realizado una serie de recomendaciones a quienes se desplacen estos días por carretera y ha hecho un llamamiento especial a los conductores para que realicen el correcto mantenimiento del vehículo, respeten las normas, vigilen su velocidad, extremen la precaución, mantengan la atención y hagan uso del casco, del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.



Además, ha lamentado que en 2017 se registró en esta operación de Semana Santa una víctima mortal en un accidente de tráfico Extremadura, en concreto en Badajoz, y ha confiado en que este año no se produzca ninguna y que haya menos heridos, mientras que Utrabo ha recordado que las horas en la que se suele concentrar más tráfico es entre las 15,00 y las 17,00 horas y que "en principio" en la región "no hay ningún punto" que se deba "evitar".