Mérida ratifica su compromiso con los derechos de las mujeres en la conmemoración del 25N

El Ayuntamiento de Mérida se suma este jueves a los actos conmemorativos del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, con el objetivo de ratificar su compromiso con los derechos de las mujeres.

En concreto, se trata de una jornada ante la que la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, ha reivindicado "la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y, este año con más fuerza, combatir cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que niegue la violencia contra las mujeres o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación".

Además, la concejala ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Mérida "con las mujeres que han sido víctimas de las violencias machistas", ante lo que van "a seguir trabajando día a día reforzando además las medidas contenidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en aquellas que están dentro del marco de las competencias locales".

En ese sentido, cabe destacar que el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; la portavoz municipal, Carmen Yáñez y la delegada de Igualdad de Género, han asistido este jueves al acto institucional que, con motivo del 25 N, se ha celebrado en el salón de los pasos perdidos de la Asamblea de Extremadura.

Igualmente, el equipo de Gobierno, se suma a la concentración que se celebrará esta tarde, a las 19:30 horas en la Plaza de España convocada por la Asociación Malvaluna.

Por otra parte, el Centro Cultural de Nueva Ciudad será escenario este viernes, a las 20:30 horas, de la obra dramática 'El velo de las mariposas', de Concha Rodríguez, a cargo de la Compañía La Estampa Teatro, y para la que la entrada, que será gratuita, se podrá obtener a través del número de Whatsapp 661616208.

La obra dramática, que se enmarca dentro del I Festival de Teatro Extremeño contra la Violencia de Género, y pretende "llegar a todo tipo de público, sobre todo el joven, la mujer y, el más vulnerable, el que se siente excluido cultural y socialmente", según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.

El espectáculo está subvencionado por la consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que financia el Ministerio de Igualdad.

El Consistorio también destaca que desde la Delegación de Igualdad, a lo largo de este mes de noviembre, se han llevado a cabo diversas iniciativas de visibilización con el objetivo de prevenir a la población emeritense sobre las violencias machistas y, de manera particular, sensibilizarla sobre las diferentes violencias que no se ven "prestando atención a aquellas manifestaciones de la violencia, sutiles y simbólicas, que no son entendidas por la sociedad como un tipo de violencia hacia las mujeres, sino como una manera continua de pensar y actuar que naturaliza el maltrato hacia las mujeres", ha señalado Aragoneses.

Dicha visibilización se ha realizado a través de la imagen gráfica de un iceberg "para trabajar los elementos que se encuentran en la punta y los que pasan desapercibidos y se normalizan, es una imagen muy gráfica que nos muestra múltiples manifestaciones que no se ven", destaca Aragoneses.

Finalmente, según ha destacado la edil socialista, en la punta del iceberg se encuentran asesinatos, violaciones, agresiones físicas, amenazas e insultos, y, debajo, la anulación, la violencia digital, el chantaje emocional, la publicidad sexista, el humor machista, entre otros.