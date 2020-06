El Ayuntamiento de Mérida pide por carta a los supermercados medidas de "forma urgente"

La portavoz y primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, ha enviado una carta a todos los centros comerciales y supermercados de la ciudad para pedirles que de "forma urgente" instalen las medidas necesarias y obligatorias para evitar que los clientes arrojen los guantes de plástico u otros materiales no biodegradables al suelo "con la consecuente contaminación que esto supone para la ciudad".



Mediante dicha misiva se explica a los propietarios y encargados de los centros comerciales que el pleno del Parlamento Europeo aprobó en marzo del 2019, el acuerdo alcanzado con el Consejo de la Unión Europea con el fin de luchar contra la contaminación por plásticos, por lo que la Unión Europea prohibirá en 2021 la venta de artículos de plástico de usar y tirar como pajitas, bastoncillos, cubiertos o platos de plásticos, entre otros, para luchar contra la contaminación.



Además, se introducen nuevos objetivos de reciclaje y más responsabilidades para los fabricantes de algunos productos, expone la misiva, tal y como informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



A su vez, la portavoz asegura que existe la certeza y constancia de que existen protocolos correctos de entrega de estos medios de plásticos de protección personal, pero "no existe un cierre del proceso para una recogida de los mismos de forma organizada, segura y responsable", lo que está generando "un importante problema de residuos en los entornos de su centro comercial y lo peor, es que los servicios municipales de recogida de limpieza viaria o de parques y jardines empiezan a encontrar estos restos de guantes en nuestro querido río Guadiana".



CONTENEDORES DE RETORNO SEGURO Y ECOLÓGICO



Yañez comunica que "es urgente y se hace necesario erradicar esta situación negativa que está emergiendo en nuestra ciudad y de la que considero que tiene una fácil resolución, ya sea poniendo contenedores de retorno seguro y ecológico a las salidas de los centros, o en los espacios de devolución de los carros de la compra, o cualquier otra iniciativa que ustedes consideren necesarias".



Por ello, explica que según la Comisión Europea, más del 80 por ciento de la basura hallada en el mar es plástico y lo "más grave" es que los productos cubiertos por esta legislación constituyen el 70 por ciento del total de los desechos marinos.



Así, en varios estudios científicos, se han encontrado microplásticos en el 68 por ciento de los 102 alimentos de origen marino analizados, como sal, moluscos (mejillones, almejas y chirlas) y crustáceos (langosta, gambas y langostinos).



"Esta situación también quiere decir que a nuestros mares y océanos llegan altos componentes de plásticos desde municipios del interior y en muchos casos a través de nuestros ríos que sirven de transporte de los mismos", asegura Yañez, quien aclara que "precisamente sobre este hecho es lo que baso mi escrito y es que a raíz de muchas de las medidas de seguridad frente al Covid-19, que se están adoptando desde los diferentes centros de supermercados de la ciudad, nos estamos encontrando grandes restos de plásticos, fundamentalmente guantes de higiene usados para seguridad propia y de terceros en su centro comercial".



Por último, la carta enviada concluye exponiendo que "hoy es día 5 de junio, la jornada en la cual la ONU dedica al Medio Ambiente, siendo este año 2020, dedicada a revertir la pérdida de biodiversidad, por lo que apelo a su responsabilidad y a su sensibilidad para que se haga cargo de esta situación y colabore de forma decidida en resolver esta situación que le señalo y participen en esta máxima de restaurar la salud del Planeta, y esto sólo será posible cuando entendamos y aceptemos el funcionamiento de la red de vida de la que somos parte y no dueños".