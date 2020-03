Osuna dice que "lo que pase o no" con la Semana Santa lo decidirán las entidades

Ep

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha afirmado en relación al coronavirus que "lo que pase o no" con la Semana Santa "de aquí al futuro" lo van a decidir las autoridades competentes "estos 14 ó 15 días", en los que previsiblemente el Ministerio de Sanidad "está poniendo en marcha unas medidas de contención".



De este modo, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha incidido en que los ayuntamientos "no innovan" en medidas, ha asegurado que la celebración de todo tipo de eventos a causa de la crisis del coronavirus lo van a decidir las entidades competentes.



"Ahí tenemos un ejemplo en Valencia con las Fallas que son Patrimonio de la Humanidad y cuando la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad y la propia Generalitat Valenciana toma esa decisión es porque tiene criterio", ha asegurado Rodríguez Osuna, tras el anuncio de aplazamiento de esta fiesta.



En esta línea, Rodríguez Osuna ha reiterado que el Ayuntamiento de Mérida sigue las directrices que marca la Consejería de Sanidad y ésta a su vez, lo que dice el Gobierno de España, por lo que ha insistido en que los consistorios "no innovan" en medidas.



"Yo no me voy a inventar ninguna medida", ha asegurado Rodríguez Osuna, al tiempo que ha explicado que se han enviado al Ayuntamiento de Mérida unas directrices para hacer frente al virus.



De este modo, lo ha señalado el alcalde de la capital extremeña en declaraciones a los medios con motivo de una reunión que ha mantenido este miércoles con los presidentes del Mérida y el Club Deportivo Badajoz de fútbol.



MANGAFEST



Por otro lado, el alcalde también se ha referido al certamen 'Mangafest', que se iba a celebrar este próximo fin de semana en la capital extremeña y que se ha anunciado su aplazamiento a septiembre, y sobre el que ha dicho que se ha llegado a un acuerdo con la organización y con los expositores para "que no generaran gastos de desplazamiento".



Al respecto, Rodríguez Osuna ha admitido que "se intenta un poco" que estas cancelaciones o aplazamientos se organicen con tiempo suficiente para que causen "el menor daño económico posible" a los organizadores.