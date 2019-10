Down Mérida inicia sus talleres y actividades complementarias para el curso 2019/2020

Los distintos talleres y actividades complementarias que Down Mérida ha diseñado para el curso 2019/2020 comienzan esta semana -y en días sucesivos- con el objetivo principal de lograr la integración social de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades, así como mejorar la imagen social de éstas.



En concreto, los primeros talleres (sexualidad y cocina), destinados a adultos de 'Vida Independiente', han comenzado este pasado lunes por la tarde en la vivienda que les servirá de hogar adaptado en el que llevar a cabo todas las acciones de adquisición de habilidades sociales, instrumentales, socio laborales y básicas de la vida diaria incluidas en el eje de acción del programa de Integración Social y que pretenden fomentar autonomía personal y social.



Así pues, un total de 41 voluntarios, apoyados por personal técnico y de referencia de la entidad imparten estos talleres que se dividen, principalmente en tres grupos de edad. Los talleres destinados a los niños hasta seis años; los talleres dirigidos a chicos hasta 16 años y los que se imparten para los mayores de 16 años, la mayor parte de ellos integrantes del grupo de 'Vida Independiente'.

Asimismo, tal y como informa Down Mérida en una nota de prensa, quince de las 41 personas que trabajaran con Down Mérida este año, se incorporan por primera vez a las acciones de participación social (voluntariado) de Mérida. Todos recibieron la pasada semana un curso de formación básica sobre discapacidad y Síndrome de Down.



Posteriormente, junto a otros voluntarios de otras temporadas y a las familias formaron parte de una charla sobre normalización e inclusión de las personas con discapacidad en las que se incidió en la importancia que el deporte, la promoción de la autonomía y la participación social tienen para las personas con Síndrome de Down.



Cabe destacar que todos los talleres y las actividades complementarias que se desarrollan en la entidad entroncan directamente con los objetivos de los programas de Integración Social e Información y Promoción de la imagen de las personas con discapacidad, ambos financiados por la Junta de Extremadura, a través del Sepad, y que se desarrollarán hasta el 31 de diciembre.