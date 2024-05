Un congreso en Mérida juntará en octubre a "lo mejor" del Periodismo de cuatro continentes

El VIII Congreso Internacional de Periodismo y Migraciones, que aglutinará a "lo mejor" del periodismo de cuatro continentes, con presencia de diarios internacionales de prestigio y con especialidad en el hecho migratorio, se celebrará en Mérida los días 9 y 10 del próximo mes de octubre.



En este sentido, el delegado de Cooperación y Desarrollo del Ayuntamiento de Mérida, José Ángel Calle, participó este pasado lunes en Madrid, en la sede de porCausa, en la presentación del congreso, y ha destacado que la cita contará con profesionales del New York Times o The Guardian que enviarán representantes "a convivir, reflexionar y a conocer desde Mérida, en Extremadura, cómo el periodismo puede convertirse en una de las mejores herramientas aliadas para que las migraciones tengan una buena aceptación y tengan conocimiento de cómo hay que gestionarlas".



Así pues, para Calle, el congreso llega, en esta séptima edición, "en un contexto complicado en Extremadura, con posiciones extremas, de extrema derecha, que ha impedido que, por primera vez en siete años, la entidad que financiaba este congreso, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (Aexcid), vuelva a financiarlo", según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



En este sentido, ha destacado que por primera vez será financiado por una nueva alianza de administraciones como el Ayuntamiento de Mérida y las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz. "Seremos capaces del desarrollo de esta gran bandera de la solidaridad, no sólo de Mérida, sino de toda Extremadura", ha espetado.



Este congreso nació con el ánimo de promover un debate de calidad en torno a la cobertura periodística sobre migraciones. "Creemos que es necesario abrir y fortalecer espacios que permitan construir una red de profesionales que abarque la complejidad de un fenómeno de escala global. Espacios donde poder escucharnos, aprender e intercambiar experiencias valiosas que nos ayuden a mejorar", ha apuntado.



En definitiva, periodistas, lideres de opinión, editores y directores de medios de comunicación, prensa gráfica, documentalistas y cualquier profesional relacionado con el funcionamiento de los medios de comunicación, la producción, financiación y difusión de información. Incluyendo investigadores y especialistas en desarrollo y migraciones, así como a las organizaciones de la sociedad civil en este sector.