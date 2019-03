‘IGUAL ARTE: Todos los trazos tienen su color’ se abre a colegios e institutos de Mérida

Para ellos, la entidad ofrece la posibilidad de una visita guiada que está atendida por dos de los componentes del taller de pintura, Calixto Sancho y Carlos Ferrán, que van explicando a los asistentes los distintos trabajos que componen la muestra y cómo han sido realizados.

Estos cuadros ofrecen la particular visión de los jóvenes de Down Mérida sobre la entidad, el autorretrato, los bodegones o los monumentos emeritenses.

Así, en esta semana, ya se han producido varias visitas y hay cerradas tres más para los próximos días; hasta el próximo 12 de abril, aquellos centros escolares que estén interesados en ver la muestra pueden ponerse en contacto con los teléfonos 924317150 ó 618653287 y preguntar por María o Laura para fijar la fecha y hora de la visita.

La muestra también está abierta al público en general hasta el 14 de abril en el Centro Cultural ‘Santo Domingo,’ de la Fundación Caja Badajoz en horario de 10 a 13.30 horas todos los días de la semana y por las tardes de 18 a 21, excepto los domingos. ‘IGUAL ARTE. Todos los trazos tienen su color’ es el resultado, del esfuerzo y la creatividad de los componentes del taller de Pintura de Down Mérida.

Un espacio donde la igualdad, la capacidad, la creatividad y la diferencia se dan la mano para trazar, a través de los colores, visiones distintas, únicas, especiales, de un mundo común repleto de impresiones particulares.

Por otro lado, Down Mérida quiere agradecer públicamente la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Mérida, la Fundación Caja Badajoz, la Escuela de Artes de la ciudad y Bodegas Romale, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible llevar a cabo una actividad de esta envergadura en la que, más allá del trabajo creativos, se abre un espacio para la integración y la relación generacional de los jóvenes y adultos con Síndrome de Down de nuestra entidad.