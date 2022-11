UEX elegirá el jueves a Pedro Fernández como rector en unas elecciones con voto telemático

Ep

El actual máximo dirigente de la universidad extremeña, Antonio Hidalgo, que anunció hace unos meses que no repetiría en el cargo de rector por motivos de salud, ha explicado que la votación se celebrará de forma telemática ya que, al haber un solo candidato, el proceso se simplifica bastante.



"Está todo preparado y la junta electoral central ha tomado la decisión de hacer la votación en electrónico por comodidad y porque el experimento no tendría consecuencias graves, ya que solo hay un candidato", ha explicado Hidalgo, en Cáceres, antes de asistir a la presentación de la 'Alianza EU Green', que ha tenido lugar en el salón de actos del edificio de los Institutos Universitarios de Investigación del campus cacereño.



De esta forma, por primera vez no habrá que poner mesas con las urnas de manera que el proceso de elección será más ágil y los resultados se conocerán "a los tres minutos" de cerrarse la votación electrónica.



La comunidad universitaria extremeña podrá elegir a su rector desde un ordenador a través de un programa informático preparado para la ocasión, aunque antes tendrá que obtener las credenciales de votante. "Cada uno puede hacerlo porque no hay inconveniente físico y se dispondrá de una ayuda por si alguien intenta votar y no lo consigue o tiene algún problema", ha apuntado el actual rector, por lo que habrá recursos preparados para resolver los problemas técnicos que pudieran surgir, concluyendo que "esperamos que todo salga muy bien".



Una vez producida la votación el 1 de diciembre se trasladarán los resultados a la Junta Electoral de la Universidad y el día 2 se hará una proclamación provisional de los resultados. Los días 5, 7 y 9 se podrán presentar recursos a la proclamación provisional y el día 12 de diciembre se hará la proclamación definitiva de resultados.



Cabe recordar que Pedro Fernández Salguero es actualmente vicerrector de Investigación y Transferencia en el equipo de Antonio Hidalgo. Es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular e imparte docencia teórica y práctica en el Grado de Biología y en el Máster Universitario de Biotecnología Avanzada.



Se reincorporó a la UEx en 1997 y estableció el grupo de investigación catalogado 'Biología Molecular del Cáncer'. El interés del laboratorio que coordina se centra en entender los mecanismos que controlan el crecimiento y la metástasis tumoral. Su grupo obtiene financiación estable de planes nacionales, regionales y de la UEx y de la Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer.



Estos proyectos se llevan a cabo en colaboración con investigadores clínicos del SES y con numerosos grupos nacionales e internacionales. Ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Investigadora de la UEx (2015), por el Foro Europeo Cum Laude (2015) y por Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer de EEUU (2010 y 2011), según los datos ofrecidos en la web de la UEx y recogidos por Europa Press.