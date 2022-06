El rector de la UEx asegura que los exámenes de la EBAU "se ajustan al temario"

Ep.



El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Antonio Hidalgo, ha asegurado que los exámenes de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 2022 (EBAU) en Extremadura "se ajustan al temario perfectamente" y son "coherentes y correctos", por lo que no comparte las protestas de algunos alumnos en relación a la dificultad del examen de Matemáticas.



"A quien le sale mal piensa que el examen es difícil", ha apuntado el rector, que cree que si se pusiera un ejercicio en el que todos sacaran un 10 "sería un mal examen" porque las pruebas "están para discernir quiénes tienen mayores y menores conocimientos", ha indicado.



No obstante, Hidalgo se ha remitido a los resultados finales antes de hacer juicios de valor ya que "no podemos hacer una valoración de si ha sido más difícil que otros años", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que la universidad extremeña "no comparte la protesta" de los alumnos y ha criticado las redes sociales por ser "un mundo muy proceloso" donde las polémicas se agitan con facilidad.



Aparte de esto, Hidalgo, que ha intervenido este jueves en Cáceres en la inauguración de la reunión permanente de la Conferencia de Decanos y Decanas de Educación en el campus cacereño, ha señalado que la EBAU está transcurriendo con "normalidad" en la región.



Cabe recordar que el pasado martes, día 7, comenzó la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 2022 (EBAU) en Extremadura, unas pruebas que concluyen hoy jueves y a las que se han presentado un total de 5.269 alumnos en 15 sedes repartidas por toda la región.



La UEx había dispuesto salas para los alumnos que presentaran síntomas de Covid pero solo "dos o tres" en toda la región han decidido usar este recurso, por lo que la mayoría ha realizado las pruebas con total normalidad en las aulas dispuestas para ello.