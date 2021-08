Una alumna de la UEx, Premio de Investigación en Ética Empresarial Bankinter y Comillas

Ep.

La alumna de la Universidad de Extremadura (UEx) María Isabel Sánchez-Hernández ha resultado ganadora de los Premios de Investigación en Ética Empresarial de Bankinter Consumer Finance y la Universidad Pontificia Comillas (Comillas ICADE).

La Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas (Comillas ICADE) y Bankinter Consumer Finance, filial de consumo del Grupo Bankinter, han anunciado los ganadores de la IV edición de los 'Premios de Investigación en Ética Empresarial'.

Según sus impulsores, en esta tercera edición, se han presentado 49 trabajos de autores tanto de España, Portugal e Irlanda, al igual que en convocatorias anteriores, como de otros países.

El primer premio ha sido para Francisca Castilla-Polo y María Isabel Sánchez-Hernández, de la Universidad de Jaén y Extremadura, respectivamente, por su trabajo 'Antecedents and consequences of the international orientation of spanish agrifood cooperatives with awareness of the circular economy', elegido por "su implicación en el futuro del sector agrícola y la industria alimentaria, su visión globalizadora, su compromiso con los principios de la sostenibilidad, así como por la labor pedagógica que constituye el trabajo en el tejido productivo español", ha destacado el jurado.

Mientras, el segundo premio ha sido para Ana Roque por su trabajo 'Contributions from practice to the design of an ethical performance management system'; el tercer premio ha sido para Marta Rocchi de Dublin City University, Ignacio Ferrero de la Universidad de Navarra y Ron Beadle de Northumbria University por su trabajo 'Can finance be a virtuous practice? a mcintyrean account'.

Por último, el cuarto premio ha sido otorgado a Enrique Mesa-Pérez y Nicolás García-Torea, de la Universidad de Burgos, por el trabajo del que son coautores y que lleva por título 'The unexpected influence of law on codes of ethics: from ethical culture promotion to legal risk avoidance'.