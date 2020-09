Instituto de Español de la UEx ofrece oferta académica en modalidad virtual y presencial

El Instituto de Español como Lengua Extranjera (IELE) de la Universidad de Extremadura (UEx) ofrece una oferta académica para este nuevo curso, una formación que, como novedad este año, también se ofrecerá en modalidad virtual y que está pensada para todos los niveles.

En concreto, para este curso, se pueden encontrar cursos presenciales cuya oferta está compuesta por cursos trimestrales, para aprender o mejorar español "de un modo más sostenido"; cursos para los estudiantes de intercambio de la UEx, diseñados "exclusivamente" para facilitarles su formación en la Universidad de Extremadura; cursos intensivos de un mes, pensados para que el alumno pueda ponerse al día en español "lo más rápidamente posible", y cursos de preparación del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE).

En la modalidad virtual, se pueden encontrar también los cursos intensivos de un mes y los cursos de preparación del DELE, y cursos quincenales "para necesidades muy concretas, exclusivos para la modalidad virtual".

En ese sentido, el director del Instituto de España, Francisco Jiménez, ha explicado que estos cursos "están diseñados y coordinados por reconocidos especialistas en el área de la Enseñanza de Español", y ha resaltado la "gran cualificación y experiencia" de los profesores.

Además, este instituto ofrece cursos a cursos "a medida", diseñados conforme a los intereses y necesidades de las instituciones que los demandan, ha agregado la Universidad, junto con que se han realizado cursos de este tipo para instituciones como University of Cambridge, University of New Mexico, Kalamazoo College, Nanjing Tech University, Iowa State University, Shanghai Ocean University o Purdue University.