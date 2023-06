ONCE en Extremadura impulsa en Europa una Presidencia España de la UE de carácter social

Ep

Los nuevos consejeros territoriales de la ONCE en Extremadura han viajado hasta Bruselas para conocer el funcionamiento de las instituciones europeas, estrechar lazos e institucionalizar la labor que desde hace años viene desarrollando la entidad española en el ámbito europeo para mejorar la calidad de vida de los 80 millones de ciudadanos comunitarios con alguna discapacidad.

Acompañando a una amplia delegación del Grupo Social ONCE, han tratado de impulsar en Europa una Presidencia española de la UE de carácter social, centrada en las personas.

De ello han hablado con la directora de la Delegación de Extremadura ante la Unión Europea, Patricia Núñez, con quien han mantenido un encuentro para explicarle el modelo de inclusión social y laboral de la Organización, único en el mundo.

Un modelo basado en impulsar la inclusión real de las personas ciegas o con discapacidad visual grave, en ámbitos como la educación, el empleo y la accesibilidad, sin olvidar lo importante que son otros aspectos de la vida como el acceso al ocio, al tiempo libre o a las nuevas tecnologías, según ha informado la organización en nota de prensa.

Los representantes de la ONCE han asistido también a la sede del Parlamento Europeo donde el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, ha desgranado las iniciativas elaboradas de forma conjunta con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). La primera es visibilizar a nivel europeo el lanzamiento, durante el mes de julio, del Centro Europeo de Accesibilidad 'AccesibleEU', coordinado y liderado desde España por Fundación ONCE.

Se trata de una de las iniciativas emblemáticas propuestas por la Comisión Europea en la Estrategia para los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030. 'AccessibleEU' reunirá a las autoridades nacionales responsables de implementar y garantizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad con los expertos y profesionales de todos los ámbitos de la accesibilidad a nivel comunitario.

Otro de los objetivos clave es conseguir la implantación del voto accesible en las elecciones europeas de 2024, un sistema ya implantado en España que garantiza el derecho de las personas con discapacidad a votar y a presentarse como candidatas, independientemente de su capacidad jurídica y su país de residencia.

Para ello se propone adoptar medidas que aumenten al máximo la accesibilidad de todo el proceso electoral (procedimientos, lugares, materiales e información), facilitar la posibilidad de votar de manera independiente y secreta a través de ajustes razonables (plantillas táctiles, código QR, guías en lectura fácil, lengua de signos o Braille) y permitir la libre elección de asistencia para votar.

El tercer objetivo prioritario es el de dar luz verde a la creación de la Tarjeta Europea de Discapacidad, gracias a la cual se logrará un reconocimiento de la discapacidad en los Estados miembro y la igualdad de acceso a las prestaciones fuera del propio país, principalmente en los ámbitos de la cultura, ocio, deporte y el transporte.

En el ámbito económico, se dará visibilidad al modelo de empleo inclusivo para las personas con discapacidad liderado por el Grupo Social ONCE, que es todo un referente a nivel mundial. En este sentido se propone un paquete de medidas para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad en Europa, que ayudará a los Estados miembro a mejorar la oferta de mano de obra, las cualificaciones y las competencias, y a fomentar la inclusión social, la lucha contra la pobreza y la promoción de la igualdad de oportunidades.

Además, tal y como ha resumido Durán, la presidencia española "debe exportar a Europa el modelo de economía social español", liderado por el Grupo Social ONCE, considerando que puede llegar a ser el motor del modelo social europeo.

Finalmente la población con discapacidad de la región latinoamericana y europea debe ser foco de debate y análisis en la Cumbre Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE - CELAC), que se celebrará en el mes de julio, donde se visibilizarán los 25 años de cooperación del Grupo Social ONCE en Iberoamérica a través de la Fundación ONCE para América Latina.

CUPÓN ONCE: COMPROMISO CON EUROPA

El primero de los hitos que llevará a cabo el Grupo Social ONCE será dedicar el cupón del día 1 de julio a la presidencia española de la UE. En total, cinco millones y medio de cupones de la ONCE llevarán la imagen y el logotipo de la presidencia por todos los rincones de nuestro país.

Desde hace 20 años el Grupo Social ONCE ha afianzado su alianza con las instituciones europeas, convencido de que el empleo es la mejor vía para lograr la plena inclusión social de las personas ciegas y/o con otro tipo de discapacidad, y realizando también una apuesta por el reconocimiento en Europa del juego responsable.

Su papel en el ámbito político, como actor de la sociedad civil organizada en materia de discapacidad, ha sido crucial en el desarrollo de temas cruciales como el Acta Europea de Accesibilidad, la ratificación del Tratado de Marrakech en la UE, el diseño de la nueva Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030, o la implementación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito comunitario.