Extremadura valora "muy positivamente" la futura ley de paridad del Gobierno

La consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, ha valorado "muy positivamente" la futura ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión anunciada por Pedro Sánchez, y sobre la cual este martes se conocerá la "letra pequeña".

"Avanzar en paridad es avanzar en igualdad", ha defendido la dirigente extremeña, quien ha compartido la necesidad de poner "acciones punitivas" porque de lo contrario, en este ámbito "nadie hace nada de esto" como ya ocurrió, ha ejemplificado, con los planes de igualdad de las empresas.

Asimismo, en una comparecencia para detallar las actividades organizadas con motivo del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha señalado la semejanza de esta nueva norma con la disposición final introducida por el gobierno de Guillermo Fernández Vara en la ley de presupuestos de 2016 por la que se obliga a cesar todo órgano de gobierno de la administración autonómica que no sea paritario.

Hasta entonces, ha subrayado, nunca antes una mujer ocupó un puesto en el consejo asesor agrario, al igual que en otras "pequeñas estructuras". A su juicio, sería una equivocación circunscribir los avances en paridad y representatividad a los ámbitos de poder gubernamental, porque así no se logrará, ha dicho, cambiar la sociedad.

"Es importante que haya tantas consejeras como consejeros, tantas directoras como directores, pero no estamos verdaderamente de abajo arriba transformando con una perspectiva feminista la realidad social", ha defendido.

Así, ha ido "un poco más abajo", a las jefaturas de servicio de la administración regional, donde a pesar de haber más funcionarias que funcionarios, hay más jefes de servicio, 158, que jefas, 117 mujeres.

En este punto, ha señalado que la brecha salarial o los techos de cristal son "multicasual". Que una mujer pueda crecer profesionalmente tiene "muchas aristas, que tienen que ver con el ámbito privado, con los cuidados, que aplastan a las mujeres", ha remarcado.

Por todo ello, considera que avanzar en representatividad y paridad es "avanzar para que las mujeres ocupen el verdadero poder político en todos los ámbitos de decisión, de la vida y la empresa privada, y de la acción pública", al tiempo que ha destacado que nuevamente es el PSOE y un gobierno progresista en España el que "quiere escribir negro sobre blanco que no podemos seguir con estas resistencias y estas brechas con las que llevamos conviviendo con normalidad y con las que hay que romper".

Para Gil Rosiña, tras señalar que las listas paritarias supuso "un antes y un después en España", el debate de las cuotas siempre suscita el "mismo falso debate", sobre si valen o no valen las mujeres, ante lo cual ha señalado que no sabe "si los hombres valen o no valen pero han estado siempre ocupando los sitios".

Por todo ello, ha pedido una "reflexión inteligente de la defensa de la paridad y de lo que pretende en la toma de decisiones de las grandes compañías y del poder político" que, en definitiva, afecta a la "decisión de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas".

La consejera ha matizado que esta no será una ley más, puesto que volverá a colocar a España a la "vanguardia" en leyes de igualdad, si bien ha puntualizado que "otra cosa" será "cambiar la cultura patriarcal, que tiene unas raíces muy profundas en la sociedad".

LEY DEL "SOLO SÍ ES SÍ"

Por otro lado, la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo ha arremetido contra Unidas Podemos por continuar sin reconocer el "error importante" que ha cometido el Gobierno con la Ley de garantía integral de la libertad sexual, y cree que con la "división" y las "estridencias innecesarias" que ha despertado la modificación planteada por el PSOE se están olvidando de "lo esencial" de la norma, que son las víctimas.

Gil Rosiña, ha señalado sobre el ambiente previo a la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que el feminismo acude "dividido" en buena medida por las consecuencias de la conocida como ley de 'solo sí es sí', en referencia a las diferencias suscitadas entre los dos partidos que forman el Gobierno.

"Creo que en todas las brechas que hay abiertas nos ha faltado un poco de inteligencia para haber hecho los debates de otra manera", ha lamentado la dirigente extremeña, quien ha añadido que la norma es "una buena ley", pero que considera que hay que cambiar a la vista de los "datos incuestionables" sobre las rebajas de penas a los agresores.

Un cambio que se va a materializar con la propuesta de modificación de ley presentada en solitario por el PSOE en el Congreso de los Diputados. "No parece lógico que si hemos cometido un error, que lo hemos cometido, y que el PSOE lo reconoce presentando una modificación de su propia ley, el socio de gobierno el día antes crea que no se ha cometido un error", ha espetado.

"Se ha cometido un error importante", ha insistido Gil Rosiña, en respuesta a las preguntas de los periodistas en una comparecencia para presentar la campaña institucional por el 8M, donde ha remarcado que los ciudadanos se merecen que cuando sus representantes se equivocan lo digan y que lo modifiquen, aunque sea tarde, ha dicho, como en esta ocasión.

"Deberíamos haber tardado menos", ha puntualizado, en modificar una ley con una propuesta que, subraya, mantiene la definición del consentimiento, entre otras cuestiones, y a pesar de lo que se ha dicho, que no se han "inventado" con la ley de garantía de la libertad sexual, puesto que ya existía, sino que en ella se define "los operadores jurídicos puedan tomar decisiones que nada tengan que ver con la sentencia de 'la manada'".

Por tanto, ha explicado, la propuesta del PSOE mantiene esta definición pero recupera "las penas de antes", al tiempo que ha aseverado que la proclama sobre que "el PSOE quiere volver al código penal de 'la manada' es falso de toda falsedad".

En este punto, ha dicho que para quienes forman parte de la estructura del Gobierno "el rigor es más que necesario", tanto a la hora de exponer los planteamientos, como para explicar las diferencias", ha reprochado a Unidas Podemos.

Sobre el sentido del voto del socio de gobierno de los socialistas, ha dicho que hagan "lo que quieran", y que el PSOE pretende dar respuesta a un "clamor ciudadano" que entienden y que les "preocupa", mediante una propuesta de modificación de la ley que, a pesar de los intentos, no ha podido ser conjunta.

"Si la preocupación es quién lo vota, nos olvidamos de lo esencial que son las víctimas", ha señalado Gil Rosiña, quien ha matizado que son mujeres a las que "con todos los recursos públicos" se podrá ayudar a "cicatrizar la herida, pero es un dolor que no vamos a poder curar nunca, y que les va a acompañar toda su vida". "Si esto lo olvidamos, olvidamos lo esencial", ha concluido.