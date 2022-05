Vergeles: Compra centralizada de vacunas contra la viruela del mono es la "mejor solución"

Ep.



El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha considerado que la compra centralizada con la UE de vacunas para hacer frente a la viruela del mono es la "mejor solución".



Vergeles ha explicado que esta práctica ha ido "bien" con las vacunas contra la Covid y ha añadido que cree además que es aprovechar economías de escala, lo que permite una eficiencia "muy importante" para la sociedad.



En este sentido, el consejero extremeño ha apuntado también que la compra es una parte de la administración de la vacuna y que ahora será la Ponencia de Vacunas la que tendrá que establecer a qué personas hay que ponérselas.



José María Vergeles ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios, en Badajoz, con motivo de su presencia en la inauguración del XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas.



El consejero extremeño también ha celebrado que la vacuna a administrar sea la menos inmunogénica de las dos, a lo que ha añadido que entiende que la población diana a vacunar serán los contactos estrechos de las personas que tienen el virus que provoca el monkeypox o la viruela de los simios.



Preguntado por los medios por posibles cuarentenas, Vergeles ha informado de que se está trabajando con el Centro de Enfermedades Infecciosas Europeo y con la Organización Mundial de la Salud, ya que esta enfermedad es endémica en el África central y occidental pero en España y Europa no había experiencia sobre este tipo de viruela.



"Afortunadamente los casos son leves y lo que hay que hacer es vigilancia y no tener un contacto muy estrecho con la persona", ha indicado, en relación a no intercambiar fluidos o no compartir, por ejemplo, cubiertos.