Vergeles recomienda a la población ante las altas temperaturas utilizar el "sentido común"

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha recomendado a la población ante las altas temperaturas que se están registrando estos días emplear el "sentido común" y los consejos "de siempre".

Así, ha recomendado a la población utilizar el "sentido común" y ha lanzado los consejos "de siempre", porque en comunidades como Extremadura que registran en verano cifras "muy importantes de calor" el "saber popular es muy sabio".

"A mí de pequeño me decían que no salía a la hora de máximo calor, pues es lo que se hace: no salir a la hora de máximo calor; ponerse prendas que sean más ligeras, ponerse prendas que permitan una transpiración mejor, no hacer un esfuerzo físico en las horas de más intensidad de calor o cuando más están cayendo los rayos del sol; hidratarse bien, protegerse en la medida de lo posible, y utilizar en definitiva lo que es el sentido común y lo que venimos haciendo", ha defendido.

Al mismo tiempo, ha recordado que ahora se está viviendo una situación de "adelanto" sobre la época de mayor calor en la región y que, por eso, se deben abordar los consejos y las campañas "cuanto antes".

De este modo lo ha señalado a preguntas de los medios antes de firmar este viernes en Mérida con las mancomunidades de municipios y entidades locales de la región el nuevo convenio de Atención y Defensa de la Persona Consumidora.