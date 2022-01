15 febrero, Rucab de Badajoz acogerá una campaña solidaria urgente de donación de sangre

La Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) junto con la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz y el Banco de Sangre de Extremadura han organizado una campaña solidaria urgente de donación de sangre, que tendrá lugar en la cafetería de dicha residencia el 15 de febrero de 16,30 a 20,30 horas.

Las dificultades para conseguir sangre a principios de año por la bajada de donaciones durante la Navidad y la sexta ola de la Covid-19 han hecho que los hospitales de Extremadura necesiten donaciones urgentes, según señala Fundación CB, matizando que, aunque la situación se encuentra más controlada, las reservas de sangre pueden volver a bajar y que por eso es necesaria la colaboración ciudadana.

Aquellos interesados en participar en la campaña de donación solidaria deberán pedir cita llamando al 824 90 85 21 de lunes a viernes. Una vez allí, podrán solicitar un formulario y rellenarlo. La duración aproximada de la donación por persona es de 15 minutos.

Entre los condicionantes para la donación de sangre, destacan tener una edad de entre 18 y 65 años y un peso no inferior a 50 kg, y no estar en ayunas y no haber comido exceso de grasas en las dos horas previas.

Los hombres pueden donar sangre un máximo de cuatro veces al año y las mujeres tres veces al año y entre cada donación de sangre tiene que pasar un mínimo de dos meses.

También se debe tener un buen estado de salud y, para ello se deben tener en cuenta los siguientes motivos de exclusión temporal, que será de seis meses por haber padecido herpes zoster, mononucleosis, infecciones, toxoplasmosis, haber visitado zona endémica de paludismo, y/o enfermedad de Chags y estar asintomático (consultar países), así como haber tenido parto o aborto.

La exclusión será de cuatro meses si se convive con un enfermo de hepatitis B, hepatitis C o infección por VIH o por baberse realizado pearcing, tatuaje o acupuntura; y de un mes por haber recibido tratamiento en Proscar o Propecina o Racután.

No se ha demostrado científicamente que la Covid se transmita por la sangre, por lo que las personas que han pasado el virus de manera asintomática o leve podrán donar a los siete días, "siempre y cuando los síntomas no sean agudos". Las personas recientemente vacunadas también podrán donar sangre, recuerdan las mismas fuentes.

Tras la donación, hay que evitar permanencias prolongadas de pie en las dos primeras horas; mantener, durante al menos dos horas, el apósito que se le ha colocado, y evitar realizar esfuerzos con ese brazo; procurar beber abundantes líquidos en las cuatro primeras horas; no beber alcohol; no fumar (sobre todo en las dos primeras horas), ni conducir ni realizar trabajos que impliquen riesgo (máquinas, andamios, etc.) hasta pasada al menos una hora.

Tampoco se debe exponer al sol o a temperaturas elevadas de forma prolongada. Si se sangra por el punto de extracción, levantar el brazo y hacer presión y en caso de mareo tumbarse o sentarse con la cabeza entre las rodillas. Si persiste el mareo acudir o llamar al centro de salud.