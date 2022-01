35% de los trabajadores extremeños, que podían teletrabajar en 2021, han elegido opción

Ep

El 35,1 por ciento de las personas a las que su trabajo les permitía teletrabajar en Extremadura el pasado año 2021 eligió esta opción, cifra inferior a la media nacional, que fue del 50,2 por ciento, según los datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).



La principal razón de no teletrabajar, aunque su trabajo lo permitía, fue que prefería trabajar de forma presencial para el 49,6% de los ocupados extremeños que no teletrabajaron, por debajo en este caso de la media nacional, que fue del 58,5% de los españoles.



El pasado año 2021 el 94,6% de los hogares en la Comunidad Autónoma disponía de acceso a Internet, porcentaje que en el conjunto nacional es del 95,9%.



Entre el total de hogares que disponen de acceso a Internet, el 90,2% declaró que su forma de conexión fue "Conexión móvil de banda ancha a través de un dispositivo de mano como un teléfono móvil de últimas generaciones -al menos 3G-, vía modem USB o tarjeta" en Extremadura y 87,5% a nivel nacional.



Entre los hogares que no disponen de acceso a Internet, el 80,1% declaran que no lo necesitan y el 63,9% que tienen pocos conocimientos para utilizarlo. Las viviendas que disponían de teléfono fijo fueron el 55,8% en Extremadura y 67,2% en España.



Asimismo, el 92,0% de los extremeños de 16 a 74 años han utilizado Internet alguna vez (95,1% en España).

En Extremadura, del conjunto de usuarios que se conectaron a Internet en los últimos 3 meses anteriores a la encuesta, el 89,3% lo hicieron a diario, al menos cinco días por semana (91,4% en el conjunto nacional). El principal dispositivo para conectarse a Internet fue el teléfono móvil.



El 96,2% de los extremeños y el 96,0% de los españoles han usado mensajería instantánea, siendo éste el servicio más utilizado de Internet.



En Extremadura, entre las personas que usaron Internet en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta, el 70,8% ha realizado compras alguna vez, en España el 75,5%. El producto en formato físico más comprado fue "Ropa, zapatos o accesorios" y los productos on line más descargados en los últimos 3 meses anteriores a la encuesta fueron "Software como descargas, incluyendo actualizaciones" y "Entradas eventos culturales (cine, conciertos...)".



Los mayores problemas al comprar por motivos particulares a través de Internet han sido "Retrasos en la entrega" y "Fallos técnicos en la página web", mientras que el principal motivo para no realizar compras fue "Prefiere tienda física". Además, tienen "bastante" o "mucha confianza" en Internet el 60,7% de quienes lo usaron en los tres últimos meses.



El 26,7% de los extremeños de 75 y más años utilizaron Internet en los últimos 3 meses anteriores a la encuesta, el 31,8% en el conjunto de España.



Los principales servicios usados por motivos particulares han sido actividades de comunicación, "Usar mensajería instantánea" y "Telefonear o realizar video llamadas a través de Internet".