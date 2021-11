UGT aboga por "redoblar esfuerzos" ante la violencia machista, agravada por la Covid-19

UGT Extremadura ha insistido este miércoles en la necesidad de "redoblar esfuerzos" ante la violencia machista, que "lejos de mejorar, se ha agravado por la crisis derivada de la Covid-19".

El sindicato ha querido lanzar este mensaje con motivo de la conmemoración, este jueves, 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para el que ha escogido este año el lema 'Las Mujeres tenemos Nombre'.

Concretamente, el mismo está realizado con el nombre de las 1.118 mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde que hay registro, mientras que en lo que va de año son 37 las mujeres asesinadas en España.

Así pues, responsables del sindicato han presentado en Mérida todos los detalles de este cartel con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ante el que han reafirmado su "más rotunda condena y repulsa contra todos los actos de violencia contra las mujeres", y "muy especialmente contra los más brutales y dramáticos, como son los asesinatos de las mujeres y sus hijos.

Se trata de "una de las manifestaciones más brutales y repugnantes de la violencia contra las mujeres", ante lo cual UGT insiste en la necesidad de "redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia machista".

De esta forma, y según señala esta organización sindical en una nota de prensa, Extremadura se presenta como "una de las comunidades que registran el menor número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas", con doce desde que se tienen registros, ninguna de ellas en lo que va de año.

Sin embargo, en Extremadura, en 2020, se registraron 2.226 mujeres víctimas de violencia de género en la región, lo que supuso una disminución del 10,1 por ciento con respecto al año anterior, y de las que el 88,3 por ciento eran españolas y el 11,7 por ciento, extranjeras.

Además, según los datos aportados por el sindicato, en 2020 se contabilizaron 2.262 denuncias por violencia, un 10 por ciento menos que el año anterior, lo que supuso 42,1 denuncias por cada 10.000 mujeres, y señala además que en el 84,9 por ciento de los casos la denuncia fue presentada a través de atestados policiales y tan sólo en el 0,9 por ciento de los casos se presentó por la propia víctima.

Unos datos ante los que, a juicio de UGT, "es necesario reflexionar" ya que entre los motivos para no denunciar y recoge la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 del Ministerio de Igualdad, "muchas mujeres que sufren violencia de género no lo denuncian por no haber considerado que los hechos fueran lo suficientemente graves o no haberle dado importancia y creer que podían resolverlo solas", así como por miedo al agresor y a las represalias, por vergüenza, por sentirse culpables, por desconocimiento, por los hijos, por temor a que no les creyeran, o por carecer de medios económicos propios, entre las principales causas.

EMPLEO "ESENCIAL E IMPRESCINDIBLE PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO"

Por todo ello, UGT considera que el empleo es "esencial e imprescindible para combatir la violencia de género", por lo que una de las piezas fundamentales en la lucha contra la violencia y la desigualdad de género "es la independencia económica y en este sentido el empleo juega un papel esencial para garantizar la autonomía económica de las mujeres.

A colación de esto último, ha añadido que el acceso al empleo y la igualdad en el ámbito laboral "se convierten en un elemento crucial para que las mujeres puedan ejercer la libertad e igualdad con la que deben contar y para poder combatir la violencia machista a la que puedan estar sometidas".

Finalmente, UGT ha defendido que la inserción laboral de las mujeres que son víctimas de violencia de género "debería estar garantizada de forma efectiva", para lo cual "es necesario que las políticas públicas adopten medidas ágiles, efectivas, y suficientes para lograr este fin".