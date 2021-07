UGT y CCOO reclaman subida del SMI y derogar reforma laboral ante precariedad que "mata"

Ep

UGT y CCOO en Extremadura ha organizado esta protesta para reclamar la derogación de la Reforma Laboral "porque la precariedad mata", así como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en una región cuya sociedad en general y la clase trabajadora "se está empobreciendo".



Así lo han señalado en declaraciones a los medios de comunicación la secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, que ha expuesto que uno de los motivos de esta concentración es la derogación de la reforma laboral "porque la precariedad laboral mata".



La secretaria regional de CCOO, Encarna Chacón, ha señalado por su parte que reivindican también esa subida del SMI "fundamental sobre todo en comunidades como la nuestra", en la que el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha subido pero los salarios "siguen congelados" y "la sociedad extremeña en general la clase trabajadora se está empobreciendo".



POSTURA DE UGT



En su intervención, Patrocinio Sánchez ha querido lamentar en primer lugar y "denunciar" en nombre de UGT Extremadura la muerte de un trabajador de 58 años arrollado por un vehículo mientras trabajaba en una finca de Talayuela y, además de trasladar el "más sentido pésame" a familiares y amigos, ha remachado que es una de las cuestiones por las que están pidiendo la derogación de la reforma laboral, la "precariedad laboral" que "mata" y que tacha como "una cuestión de Estado".



Igualmente, ha reclamado que "tiene que acabar" que los trabajadores fallezcan cuando están trabajando y ha puntualizado que han sido 11 los accidentes laborales mortales en lo que de año los que han tenido lugar en Extremadura.



Según ha explicado, este miércoles se han vuelto a concentrar por dos temas "fundamentales" como es la reforma laboral y la subida del SMI, dado que gracias a todas las movilizaciones que han llevado a cabo han "conseguido" un acuerdo de pensiones "muy favorable", aunque van a seguir insistiendo "primero para que la reforma laboral sea derogada en todos sus aspectos" y en aquellos "más lesivos", como puede ser la precariedad y los contratos precarios.



Así, van a "pelear" por que la derogación "sea efectiva porque además nos lo debe el Gobierno" y por la subida del SMI que "también es un compromiso" del Ejecutivo Central y en relación a lo cual ha resaltado que todos los países de Europa lo han subido y que "no es justo" que después de que se va "saliendo de la crisis sean los trabajadores y las trabajadoras, los más vulnerables, los que sigan pagando la situación de crisis", así como que "para llegar al 60 por ciento" del salario mínimo se tiene que empezar "a subirlo ya desde este año".



"El SMI tiene que subir porque, entre otras cosas, al subir el salario mínimo se reactiva la economía", ha continuado Sánchez, que ha recordado que aquellas personas que menos salario cobran pertenecen a algunos de los colectivos que han sido aplaudidos durante esta pandemia como las limpiadoras o el personal de cuidados a personas mayores, un trabajo "fundamentalmente feminizado" y ante lo cual insiste en que "la brecha salarial sigue aumentando".



"Por lo tanto, derogación de la reforma laboral y subida del SMI, son las dos peticiones que le hacemos al Gobierno y esperemos que nos escuchen porque sino seguiremos, hasta que no lo consigamos no vamos a parar", ha expuesto Patro Sánchez, para quien el SMI afecta "mucho" en Extremadura donde los sueldos que se cobran "son más bajos" y "por lo tanto hay muchísima gente en situación de vulnerabilidad" en un territorio sin una industria o empresas "potentes".



Sobre la reforma laboral, ha dicho que "nada más" que se tienen que ver las cifras de desempleo, y la cantidad de contratos precarios, o temporales, así como que la contratación indefinida "apenas sube y la temporal sí" en una comunidad que parte de una situación "más difícil".



SINDICATOS EN LA CALLE



Por su parte, la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha indicado que ambos sindicatos están "de nuevo en la calle en todo el país" para reivindicar esa subida del SMI, una reivindicación que Comisiones viene haciendo "desde hace tiempo" como la exigencia de que suba a lo largo de este año, dado que "no se puede esperar más".



Sobre la reforma laboral, ha abogado también por su derogación y "sobre todo, en esos aspectos que están lesionando las condiciones laborales en nuestra región", como la ultraactividad que "está significando que el convenio más importante en nuestra región como es el convenio del campo se tenga que regular por las condiciones que marca el Estatuto de los trabajadores", y que es algo que "puede pasar en cualquier convenio".



Por otro lado, ha calificado de "imprescindible" también la derogación de la prevalencia de los convenios de empresa sobre el sectorial "porque empobrecen y precarizan las condiciones laborales en nuestra región", y se ha referido al artículo 42 "que al final lo que está en definitiva consiguiendo es la desregulación de las propias subcontratas".



"Y lo estamos viendo en sectores punteros como son ahora mismo las eléctricas que están en ese sentido, la instalación de placas solares estamos viendo cómo subcontrata sobre subcontrata están precarizando el empleo y en algunas ocasiones hasta se marca sin abonar salarios", ha criticado Chacón, para quien "eso lo está permitiendo la reforma laboral".



Sobre esto último, se ha referido a la reciente visita de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se hizo "eco" de "estas reivindicaciones que desde Comisiones Obreras le estamos trasladando".



"Lo mismo que hemos conseguido con la reforma laboral del 13 tan lesiva para los pensionistas del presente y los del futuro, que eso es fundamental con la derogación del factor de sostenibilidad, y eso ha sido gracias a la lucha que hemos tenido este sindicato en la calle también y también gracias a un Gobierno progresista que tenemos, esa misma exigencia la hemos trasladado de inmediato la necesidad de que recuperemos esos derechos", ha recalcado, para insistir en recuperar los salarios a través de la subida del SMI y la "dignidad y derechos" con la derogación de la reforma laboral.



Y es que, para Encarna Chacón, "ahora es el momento" y "esa deuda la tienen con los trabajadores y las trabajadoras y tienen que cumplir porque fue un compromiso de este Gobierno y ya no podemos esperar más", para señalar que seguirán en la calle reivindicando ambas cuestiones "básicas" y "presionando al Gobierno para que esto ocurra".