Vergeles aboga por separar el transporte sanitario en varios contratos

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha destacado la necesidad de elaborar un nuevo modelo de transporte sanitario terrestre, de tal forma que se adjudique en varias partes, y ha advertido de que la actual adjudicataria, Ambulancias Tenorio, "no se va a ir de rositas" tras haber solicitado la rescisión del contrato.

De esta forma se ha pronunciado José María Vergeles en la comparecencia que ha protagonizado este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a petición del Grupo Popular, para informar sobre la situación actual del transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud.

En su intervención, Vergeles se ha mostrado dispuesto a consensuar un nuevo modelo de transporte sanitario terrestre con los grupos parlamentarios, aunque ha resaltado que la Junta de Extremadura ya cuenta con un proyecto que recogió en una propuesta de resolución que presentó al Debate sobre el Estado de la Región para incluirlo en la Agenda de Reconstrucción de Extremadura tras la Covid-19.

De acuerdo al modelo propuesto por la Junta de Extremadura, se apuesta por internalizar el centro de control, que es "el cerebro de lo que son las rutas" de transporte sanitarios, "para tener un control", así como separar el transporte sanitario programado, que "es el que está generando problemas", del transporte urgente, en dos bloques "claramente diferenciados".

Por su parte, el transporte programado se dividiría en dos lotes, uno por provincias, y que sean excluyentes entre si, lo que "permitiría diversificar" y "tener el control", ha explicado Vergeles, quien ha resaltado que este es el planteamiento inicial de la Junta de Extremadura, que a partir ahí lo debatirá con la concertación social y con los grupos parlamentarios.

Por otra parte, y en cuanto a la resolución del contrato que ha solicitado Ambulancias Tenorio, Vergeles ha explicado que la Junta de Extremadura está estudiando jurídicamente el asunto, ya que existen "penalidades puestas al contrato que se tendrán que resolver", así como algunas actas de inspecciones de trabajo.

Por lo tanto "no sabemos cómo va a acabar jurídicamente esto", ha admitido el titular de Sanidad, quien ha aseverado que la empresa "no se va a ir de rositas", ya que el Gobierno extremeño "no va a permitir que se le tome el pelo a los extremeños".

Durante su intervención, el titular extremeño de Sanidad ha lamentado que desde el inicio de la adjudicación del servicio sanitario terrestre a Ambulancias Tenorio, "este contrato no ha tenido tregua" por parte de la oposición, a pesar de que la justicia ha ratificado su legalidad.

Vergeles ha resaltado que la Consejería de Sanidad realiza una "estrecha vigilancia y control" sobre el cumplimiento del contrato y el servicio, y ha reafirmado que este contrato es "totalmente legal" y su adjudicación se basó en "criterios técnicos y objetivos".

UNIDAS POR EXTREMADURA ABOGA POR UNA SOLUCIÓN COHERENTE

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado que en este asunto "hay algo que no funciona" ya que se ha tratado decenas de veces en la Asamblea de Extremadura, tras lo que ha querido reconocer a los trabajadores del transporte sanitario terrestre por su trabajo durante la pandemia, que han realizado "no siempre en las mejores condiciones".

Macías ha pedido a la Junta de Extremadura que "escuche a los trabajadores" el transporte por ambulancia, un servicio "imprescindible" en la región extremeña, pero ha lamentado que sus trabajadores hacen más horas de las que les corresponden y sufren retrasos en el pago de nóminas y otros conceptos, a lo que se une la "falta de revisión" de las ambulancias y los problemas de material.

Ante esta situación, Macías ha considerado que "hay que buscarle una salida a una empresa que se va, que no quiere estar", por lo que ha señalado que "a estas alturas no se trata de hacer sangre", sino de "buscar una solución que sea coherente, y que garantice la viabilidad del servicio y la seguridad de los trabajadores", ha señalado.

CS PIDE UNA COMISIÓN DE ESTUDIO

En representación del Grupo Ciudadanos, ha tomado la palabra el diputado José María Casares, quien ha lamentado que "la polémica ha envuelto la gestión de Ambulancias Tenorio" desde el inicio de la prestación del servicio de transporte sanitario en Extremadura, que ha recibido "innumerables quejas" de trabajadores y usuarios.

El diputado de Cs ha criticado que "las relaciones laborales han sido un verdadero caos", que han provocado la convocatoria y desconvocatoria de huelgas de los trabajadores, una situación que ha terminado con la petición de la rescisión del contrato por parte de la empresa.

"La empresa les ha ganado la mano y les ha sacado la pasta, por no haber tomado la decisión a tiempo", ha aseverado Casares, quien ha señalado al consejero de Sanidad que "por menos se debe dimitir", tras lo que ha anunciado que Ciudadanos pedirá la creación de una comisión de estudio para fijar el modelo de transporte sanitario terrestre en Extremadura, que "debe nacer del consenso".

EL PP TIENDE LA MANO PARA UN NUEVO CONTRATO

Posteriormente, la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Elena Nevado, ha considerado un "fracaso" este contrato de adjudicación de transporte sanitario a esta empresa que "abraza el fraude fiscal y laboral, y que ningunea los derechos de los trabajadores", a lo que se une "las penalidades que han pasado los usuarios de las ambulancias".

La diputada del PP se ha dirigido al consejero de Sanidad para pedirle que, ante esta situación del transporte sanitario, "deje de tener tanta cara y dé la cara", y "tiene que irse", ya que en vez de rescindir el contrato a Ambulancias Tenorio por parte de la Junta de Extremadura, es la empresa la que "planta" a la región y decide marcharse.

Así, y de cara a la próxima adjudicación del contrato de transporte sanitario terrestre, Elena Nevado ha señalado que el PP "tiende la mano" y reclama que se "blinde el respeto a los derechos laborales de los trabajadores", así como que en el nuevo pliego "se garantice en lo posible la concurrencia de las empresas extremeñas", tras lo que ha pedido a Vergeles que "se siente con los trabajadores, pero no solo con los que le dicen lo que quiere oír", ha reafirmado.

EL PSOE LLAMA A LA TRANQUILIDAD

Posteriormente, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Catalina Paredes ha lamentado que el PP lleva "tres años desprestigiando este concurso", que utilizan como "arma arrojadiza contra el Gobierno", aunque según ha recordado, la justicia ya ha dicho "hasta en tres ocasiones que se trata de un concurso legal" y ha valorado que el Vergeles ha puesto "negro sobre blanco" en su comparecencia que "el servicio se está prestando con absoluta normalidad".

Ante esta situación, la diputada socialista ha trasladado un mensaje de tranquilidad a usuarios y trabajadores del transporte por ambulancia, tras lo que ha resaltado que los servicios jurídicos están estudiando la rescisión del contrato que ha solicitado Ambulancias Tenorio, y "cuando llegue el momento se hará lo que se tenga que hacer, y aquí nadie se irá de rositas", ha concluido.

Finalmente, el consejero de Sanidad ha concluido su intervención señalado que se va a elaborar un nuevo modelo de transporte sanitario, ya que "lo necesita la comunidad autónoma y lo necesita el país", un tema sobre el que "tenemos que hablar" los grupos parlamentarios, a los que ha tenido "la mano de forma sincera" para que hagan aportaciones.

"No les voy a ocultar que haya habido problemas con el transporte sanitario terrestre", ha admitido Vergeles, quien ha reafirmado que la Junta de Extremadura "está y siempre ha estado con los trabajadores" a los que ha querido agradecer su labor "esencial" durante la pandemia de Covid-19.