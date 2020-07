Las pernoctaciones extrahoteleras caen en junio un 77,4% en Extremadura, hasta las 19.682

Rd./Ep.

El número de pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros de Extremadura se situó en junio en 19.682, un 77,4% menos que en 2019, según los datos proporcionados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el turismo rural se reduce interanualmente en viajeros (-77,5%) y en pernoctaciones (-74,7%) en el sexto mes del año, situándose la estancia media en 2,24 días, un 12,6% más que la del mismo mes de 2019.

A su vez, en junio, se alojaron 8.605 viajeros en establecimientos turísticos extrahoteleros un 79,9% menos que en el mismo mes del año anterior, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Igualmente, los viajeros residentes en nuestro país representaron el 95% del total de viajeros recibidos y el 96% de las pernoctaciones.

Al mismo tiempo, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura bajó respecto al mismo mes de 2019 un 79,1% y las pernoctaciones un 78,8%; la estancia media sube interanualmente un 1,7%. Respecto al origen el 98% de los viajeros en acampamentos tenían la residencia en España.

En los apartamentos turísticos extremeños se reduce el número de viajeros (-82%) y las pernoctaciones (-76,8%). La estancia media crece un 29,6% en este mes. Respecto al origen de los viajeros, el 99% eran viajeros residentes en España.

Finalmente, las pernoctaciones en albergues bajan un 97,2% en este mes respecto a las registradas en junio de 2019. El número de viajeros disminuye un 94,6%.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros (apartamentos turísticos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues turísticos) superaron las 1,97 millones en junio, lo que supone un descenso del 84,6 por ciento respecto a las 12,8 millones de pernoctaciones registradas en el mismo mes de 2019, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística.



El INE recuerda que desde el día 21 de junio, con la finalización del estado de alarma, se permitió la movilidad de la población por todo el territorio nacional. No obstante, dadas las restricciones de las tres primeras semanas de junio, en dicho mes solo abrió el 30,3% de los establecimientos de alojamientos extrahoteleros existentes en España.



En concreto, en junio abrieron 56.845 de los 187.526 establecimientos contabilizados en el directorio, cifra que representa un descenso del 67,6% respecto a los establecimientos abiertos un año antes.



El total de plazas ofertadas en junio fue de 646.790, el 39,2% del total. En el sexto mes del año, 583.625 viajeros utilizaron algún alojamiento turístico extrahotelero, lo que supone un 19,2% del total de viajeros estimados hace un año.



Al comienzo de la nueva normalidad, los campings y los alojamientos rurales han sido los preferidos por los viajeros. El INE destaca que el descenso en el número de pernoctaciones en estos establecimientos fue 20 puntos menor que en los apartamentos y albergues.



Respecto a los datos acumulados del primer semestre del año, afectados desde el mes de marzo por la declaración del estado de alarma, se registraron 16,2 millones de pernoctaciones eneste tipo de alojamientos turísticos, un 66,5% menos que en el mismo periodo de 2019.



1,6 MILLONES DE PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES



Atendiendo al país de residencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España disminuyeron un 69,1% en tasa anual, al superar 1,6 millones, mientras que las de los no residentes bajaron un 96,1%, con poco más de 285.000.



En cuanto a destinos, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña fueron los preferidos del total de viajeros en España en junio, con tasas anuales de variación en el número de pernoctaciones del -91,8%, -92,2% y -92,3%, respectivamente.



ALBERGUES Y APARTAMENTOS, LOS QUE MÁS CAEN



Por tipo de establecimiento, las pernoctaciones en apartamentos turísticos se redujeron un 93,7% en junio respecto al mismo mes del año anterior.



Por su parte, las pernoctaciones en campings registraron en junio un descenso del 72,2% respecto al mismo mes del año anterior, ocupándose el 29,8% de las parcelas ofertadas, un 23% menos queen el mismo mes de 2019. El grado de ocupación por parcelas en fin de semana alcanzó el 32,1%, con un descenso anual del 26,1%.



En cuanto a las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentaron un descenso anual del 73,5% en junio. En estos alojamientos se ocuparon el 10,8% de las plazas, un 45,8% menos que en junio de 2019. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 23,4%, con una disminución anual del 34,6%.



Sobre las pernoctaciones en albergues registraron en junio un descenso anual del 94,4%. Las de residentes bajaron un 94,9% y las de no residentes un 93%, ocupándose el 10,4% de las plazas, un 72,1% menos que en junio de 2019. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 12,8%, con un descenso del 66,5%.



El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) disminuyó un 7% en junio respecto al mismo mes de 2019 y el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) descendió un 2,7%. Por su parte, el Índice de Precios de Campings (IPAC) subió un 3,2%.