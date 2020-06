Junta estudia contratar a personal para controlar aforos en gargantas y piscinas naturales

Ep.



La consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, ha avanzado que la Junta de Extremadura está estudiando fórmulas para ayudar a los pequeños ayuntamientos, principalmente del norte de Cáceres, a contratar este verano a personal que se encargue de controlar el aforo de bañistas en las gargantas y piscinas naturales.



Nuria Flores ha señalado que entiende la preocupación de los alcaldes y alcaldesas de la zona ante la posibilidad de que las aglomeraciones provoquen un repunte en los contagios por coronavirus en sus municipios, pero también ha indicado que los baños de agua dulce son uno de los principales atractivos de una comunidad como la extremeña que fomenta el turismo de interior.



"Si perdemos ese gran atractivo, no hay duda de que habrá menos turistas", ha señalado la mandataria extremeña en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press.



Por ello, ha avanzado que se está trabajando en un protocolo que regule el acceso a piscinas naturales y gargantas y en este sentido ha señalado que "hay que hacer un poder" para que puedan abrir al público este verano, para lo cual ha apelado al sentido común y a la responsabilidad social de los bañistas.



Según ha indicado, la Junta está en "contacto" con estos pequeños ayuntamientos a través de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) para, junto con las diputaciones provinciales, ayudar en la contratación de personal a través de las mancomunidades para controlar los aforos de estos espacios.



Por otro lado, ha señalado que ya se está "articulando" los anunciados bonos para fomentar que los extremeños pasen sus vacaciones de verano en la propia comunidad autónoma, aunque ha reconocido que no es fácil, de modo que no ha podido precisar la fecha en la que se harán efectivos, aunque espera que sea "más pronto que tarde".



En este sentido, ha precisado que una de las cuestiones que se está tratando de incorporar a esta medida es que se puedan beneficiar quienes ya hayan contratado sus vacaciones antes de la aprobación de dichos bonos.



Y es que desde el Ejecutivo extremeño se quiere aprovechar esta situación para impulsar la comunidad como destino de interior, como así viene reclamando en cada una de las reuniones sectoriales de las comunidades con el Gobierno central de cara a la campaña de fomento del turismo que está preparando para este verano.



Y es que, la consejera de Turismo se ha mostrado "optimista", aunque también "realista" con respecto a la próxima campaña estival dada la situación que ha provocado en el sector la crisis sanitaria del coronavirus.



"Poco a poco los turistas van cuadrando sus vacaciones", ha señalado Flores al respecto, si bien recuerda que aunque las perspectivas son mejores ahora que hace un mes o un mes y medio, han sido "dos meses durísimos" para el turismo.



Un sector que está saliendo de la desescalada con "incertidumbre", con "ese miedo" que ha generado la pandemia, que ha definido como una "película con el guión más complicado", ante la cual ha señalado que tanto la Junta como las diputaciones provinciales están trabajando "mano a mano" para salir de la mejor manera posible.



Para ello, además de los bonos, se trabaja en una campaña de promoción del turismo en Extremadura que hará hincapié en su gastronomía, en el turismo activo y de experiencia y también el cultural, como los grandes atractivos de la comunidad autónoma.



Otra de las medidas en las que se trabaja es en potenciar, ya desde este año, el Camino de Santiago por la Vía de la Plata, junto con Galicia, Castilla y León y Andalucía, de cara al próximo año Xacobeo 2021.