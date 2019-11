Sindicatos y patronal valoran la utilidad del Pacto por el Ferrocarril

Ep.

Los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha valorado la utilidad del Pacto por el Ferrocarril en la mejora de las infraestructuras ferroviarias de la región.

Así se han pronunciado los representantes de los agentes sociales y económicos extremeños tras la reunión este viernes en Mérida del Pacto por el Ferrocarril, que ha estado presidida por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha destacado en declaraciones a los medios que los plazos dados a conocer "se están cumpliendo", aunque en su opinión "son lentos".

En esta línea, el sindicato ha exigido que se sigan cumpliendo estos plazos y que se agilicen lo "máximo posible", además de considerar "fundamental" que el Pacto por el Ferrocarril siga funcionando.

"Que aquellos que no están en el pacto no están porque no quieren estar y hacen un uso partidario y partidista del pacto. El pacto es de todos los extremeños y de todas las extremeñas, porque toda la sociedad extremeña está representada en él", ha asegurado.

También ha considerado que "no es momento" de movilizaciones al no tener un gobierno nacional conformado, pero ha añadido que cuando éste se constituya se mantendrá "la tensión y las movilizaciones si son necesarias".

Asimismo, y de cara a futuros Presupuestos Generales del Estado, Sánchez ha considerado necesario que se vea reflejada la "voluntad política" del próximo Ejecutivo.

Por su parte, la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha mostrado la satisfacción que le supone que gracias a la lucha del pueblo extremeño se vaya "avanzando" en las reivindicaciones planteadas en el Pacto por el Ferrocarril.

En su opinión, este pacto se ha demostrado como la herramienta "más útil" de la que se ha dotado Extremadura para conseguir "objetivos comunes" como la mejora de las infraestructuras ferroviarias de la comunidad para posibilitar mayor riqueza y mayor calidad de vida.

Además, ha considerado que el PP y Podemos, que se salieron del Pacto por el Ferrocarril deberían volver al mismo por "responsabilidad política" para poder seguir "luchando juntos".

Asimismo, ha indicado que la lucha del pueblo extremeño será "más necesaria" de cara al nuevo gobierno central, ya que posiblemente "habrá tensiones territoriales" y es preciso que el próximo Ejecutivo "siga mirando hacia Extremadura".

"Estamos convencidos de que, posiblemente, el próximo año tengamos que seguir trabajando nuestra voz desde Extremadura para que el pacto siga funcionando ", ha aseverado.

EL PACTO ESTÁ "MÁS FUERTE QUE NUNCA"

En el turno de la Creex, su secretario general, Javier Peinado, ha considerado que "no es lo más lógico" organizar una manifestación o un acto de protesta por la situación del tren en Extremadura teniendo a un gobierno en funciones.

Asimismo, Peinado ha puesto de manifiesto que el pacto está "más fuerte que nunca" y ha resaltado la "utilidad del mismo", ya que a la reunión de este viernes han asistido el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y los máximos responsables de Renfe y Adif, a quienes les han trasladado las exigencias de la región "con contundencia y rigurosidad".

Además, ha expuesto que en dicha reunión se ha estado analizando el documento firmado que contenía los compromisos en materia ferroviaria para la región para ver qué se está hecho y cuál es la evolución.

"Puede estar toda la sociedad extremeña tranquila que el Pacto por el Ferrocarril, en la unión que tiene, en la lealtad que hay por los firmantes y los que realmente lo constituimos vamos a seguir reunidos y va a seguir defendiendo hasta haber conseguido los ocho puntos, que no es solo la alta velocidad de Badajoz hasta Madrid, es también la reparación, la actualización, la modernización de muchas redes convencionales", ha dicho.

Por ello, como ha insistido, la Creex va a seguir estando unida al Pacto por el Ferrocarril hasta que se vayan consiguiendo los objetivos, ya que la unión es lo que "está consiguiendo" los éxitos aunque los ritmos "a nadie" satisface.

"Se está consiguiendo más estos dos últimos años que lo que se había conseguido en los últimos 22 años en Extremadura", ha dicho.