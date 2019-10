Pablo Casado dice que Extremadura vuelve a estar "abandonada" en infraestructuras tren

Ep

El presidente del PP, Pablo Casado, ha lamentado este jueves en Cáceres que Extremadura vuelva a estar "abandonada en cuestiones de infraestructuras ferroviarias" desde que gobierna el PSOE, una situación que se da no solo en alta velocidad sino también en el tren convencional.



En ese sentido, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 10 de noviembre, ha reafirmado que Extremadura "necesita la alta velocidad cuanto antes", tras lo que ha recordado que el Gobierno del expresidente José María Aznar aprobó "esa alta velocidad Lisboa-Madrid, que era el corredor del AVE extremeño".



En ese sentido, Casado ha lamentado que "después de muchas infraestructuras y de muchos presupuestos, y después de un buen avance en plena crisis económica en el Gobierno de Mariano Rajoy", en la actualidad "volvemos a ver a esta tierra abandonada en cuestiones de infraestructuras ferroviarias", no solo en alta velocidad sino también en tren convencional.



"No es cuestión de poner maquinistas en los convoyes, es cuestión de que los trenes vayan rápido, que no se paren, que tengan aire acondicionado", lo que a juicio de Pablo Casado se trata en definitiva de que Extremadura "tenga las mismas posibilidades que el resto de España".



De hecho, Pablo Casado ha explicado en que ha llegado en coche a Extremadura, ya que el Gobierno "aquí tampoco han cumplido con la previsión de la alta velocidad que tanto necesita esta tierra extremeña", ha dicho.



Además de las infraestructuras, el dirigente nacional del PP ha mostrado su preocupación también por la despoblación, que "se ceba sobre todo en Extremadura", ya que según los datos que ha aportado, mientras España ha aumentado casi un 2 por ciento más de población, "Extremadura la ha perdido", ante lo que ha apuntado el "drama" de que "mayoritariamente la población se ha perdido entre los jóvenes".



Casado ha lamentado que jóvenes extremeños "bien formados" en la actualidad "se ven obligados a irse a Madrid o a Cataluña, o incluso fuera de España", una situación que a juicio del dirigente de PP se debe "paliar con políticas de empleo", que "devuelvan la creación de empleo a toda España" después de la EPA "tan negativa" de la semana pasada.



Una encuesta que refleja que hay 17.000 jóvenes más en paro, o 30.000 autónomos que "han cerrado la persiana", ha señalado Casado, quien ha señalado que el Índice de Contabilidad Nacional apunta "una ralentización del crecimiento económico, pero sobre todo una debacle de la creación de empleo".



Un problemas que, a juicio de Pablo Casado, "deberían volver a la agenda de preocupaciones real de los españoles, en vez de buscar divisiones ya pasadas, o intentar ocultar las realidades con otros globos sonda", ha dicho.



"A mi me preocupa el empleo, y no podemos hablar de despoblación en Extremadura si no hay oportunidades de empleo para los jóvenes extremeños", ha resaltado Casado, quien ha añadido que además de trabajo para los jóvenes, es necesario incentivar la natalidad.



Así, el dirigente del PP ha avanzado que su partido ya ha planteado una ley de apoyo a la maternidad, que incluye desgravaciones fiscales, educación gratuita de cero a tres años, o medidas de conciliación laboral y de teletrabajo, entre otras medidas.



APUESTA POR EL SECTOR AGRÍCOLA



Durante su intervención, Pablo Casado ha aprovechado su presencia en Extremadura para reafirmar su apuesta por el sector agrícola, del que ha destacado que "fija población, vertebra territorio rural, y permite que la gente se pueda quedar en esta tierra tan maravillosa y tan histórica".



En ese sentido, Casado se ha dirigido a los agricultores y ganaderos que "están preocupados por los aranceles" impuestos por Estados Unidos a sectores "muy pujantes", como el del jamón ibérico, respecto del que ha considerado que "es importante tener claro su denominación sobre todo para poder defenderlo, ya que no se puede defender lo que uno desconoce" en alusión al error de Pedro Sánchez al denominarlo jamón serrano.



Casado ha resaltado además que el sector agrario está preocupado también por la Política Agraria Comunitaria (PAC) que "se tiene que negociar en Bruselas", y sobre el que a su juicio el Gobierno "no está reivindicando las necesidades de nuestro campo", y por el ha señalado que "peleará con uñas y dientes" para que "los 47.000 millones que consiguieron Cañete y Tejerina, sigan en el campo español y en el extremeño".



Pablo Casado se ha pronunciado de esta forma este jueves en Cáceres, donde ha visitado la Asociación de Salud Mental España (Feafes), acompañado del presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago.