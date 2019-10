Pernoctaciones extrahoteleras suben en Extremadura un 16,8% en septiembre

Ep

Las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han superado en Extremadura las 88.000 en septiembre, un 16,8 por ciento más que en el mismo mes de 2018.



Por su parte, en cuanto al número de viajeros que se han hospedado en este tipo de alojamientos ha subido un 13,1 por ciento con respecto a septiembre de 2018, hasta los 41.076 viajeros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este jueves.



Así, el turismo rural ha aumentado interanualmente en viajeros (10,9%) y en pernoctaciones (15,2%) el pasado mes de septiembre. La estancia media se ha situado en 2,10 días, un 3,96 por ciento más que la del mismo mes de 2018.



En cuanto al número de viajeros que se han alojado en camping en Extremadura ha bajado respecto al mismo mes de 2018 un 2,7 por ciento, mientras que las pernoctaciones han aumentado un 5,4 por ciento.



Por su parte, en los apartamentos turísticos extremeños ha aumentado el número de viajeros (39,5%) y las pernoctaciones (42,2%), mientras que las pernoctaciones en albergues han bajado un 0,2 por ciento en septiembre respecto a las registradas en el mismo mes de 2018 y el número de viajeros ha aumentado un 3,7 por ciento.



DATOS NACIONALES



Por su parte, a nivel nacional, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han superado los 12,3 millones en septiembre, un 1,1 por ciento menos que en el mismo mes de 2018.



En los nueve primeros meses del año las pernoctaciones extrahoteleras se han incrementado un 0,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.



En septiembre, las pernoctaciones extrahoteleras de residentes han bajado un 3,2 por ciento, mientras que las de no residentes han subido un 0,2 por ciento respecto al mismo mes de 2018. La estancia media se ha situado en el noveno mes del año en 4,7 pernoctaciones por viajero.



Del total de pernoctaciones, las de residentes han superado los 4,7 millones en septiembre, con 1,3 millones de viajeros, mientras que las de los procedentes de la Unión Europea (excluida España) han alcanzado los 6,8 millones, con 1,08 millones de viajeros. Del resto del mundo, se han registrado 830.219 pernoctaciones, con 206.910 viajeros.



UN 2,1% MENOS DE PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos han disminuido un 2,1 por ciento en septiembre, con una caída del 2 por ciento las de residentes y una bajada del 2,1 por ciento en las de no residentes.



Las tasas de variación anual de las pernoctaciones en apartamentos turísticos presentan crecimientos negativos a lo largo de los últimos meses (con excepción de abril y agosto de 2019, en los que tuvo lugar la Semana Santa y el Verano) debido, principalmente, a que hay establecimientos de apartamentos turísticos que se están reclasificando, pasando a ser considerados como viviendas de uso turístico y saliendo, por tanto, del ámbito de observación de la Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos (EOAP).



La estancia media se ha reducido un 0,9 por ciento respecto a septiembre de 2018, situándose en 5,7 pernoctaciones por viajero. En septiembre, se ha ocupado el 40,8 por ciento de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 0,7 por ciento más que en el mismo mes de 2018. Los fines de semana, el grado de ocupación se ha situado en el 43,7 por ciento, con un incremento del 1,9 por ciento.



Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representan el 72,2 por ciento del total. Reino Unido ha sido el principal mercado emisor, con más de 2,1 millones de pernoctaciones, un 1,9 por ciento menos que en septiembre de 2018. El siguiente mercado emisor ha sido Alemania, con 649.821 pernoctaciones, un 16,5 por ciento menos.



Por destinos, Canarias ha sido el emplazamiento preferido para estancias en apartamentos, con 2,2 millones de pernoctaciones y un descenso del 6 por ciento respecto a septiembre de 2018. No obstante, Baleares ha alcanzado la mayor ocupación, con el 83,6 por ciento de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, Mallorca ha sido el destino preferido, con 768.610 pernoctaciones, mientras que Lanzarote ha alcanzado la mayor ocupación, con el 88,4 por ciento de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en septiembre han sido San Bartolomé de Tirajana, Tías y Arona.



El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) ha bajado un 0,2 por ciento en septiembre respecto al mismo mes de 2018.



UN 38,2% DE OCUPACIÓN EN CAMPINGS



Las pernoctaciones en campings han registrado en septiembre un incremento del 0,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, con una caída del 4,5 por ciento en las de residentes y un aumento del 6,3 por ciento en las no residentes.



En el mes de septiembre, se ha ocupado el 38,2 por ciento de las parcelas ofertadas, un 2,6 por ciento más que en el mismo mes de 2018, mientras que la ocupación en fin de semana ha alcanzado el 41,1 por ciento, con un aumento del 4,7 por ciento.



El 49,5 por ciento de las pernoctaciones en campings las han realizado viajeros no residentes. Alemania ha sido el principal mercado emisor, con el 21,4 por ciento de las pernoctaciones de no residentes, un 6,1 por ciento más que en septiembre de 2018.



Cataluña ha sido el destino preferido en campings, con más de 1,8 millones de pernoctaciones, lo que supone un aumento del 1,5 por ciento en la tasa anual. La Rioja, por su parte, ha alcanzado el mayor grado de ocupación, con el 63,9 por ciento de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, Costa Brava ha sido el destino preferido, con 771.126 pernoctaciones. Por su parte, Costa Blanca ha alcanzado la mayor ocupación, del 66,6 por ciento de las parcelas ofertadas.



Los puntos turísticos con más pernoctaciones han sido Benidorm, Mont-Roig del Camp y Torroella de Montgrí. El Índice de Precios de Campings (IPAC) ha aumentado un 1,9 por ciento.



LOS NO RESIDENTES AUMENTAN UN 3,8% EN ALOJAMIENTOS RURALES



Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural no han presentado ningún tipo de variación en septiembre respecto al año pasado, si bien se ha registrado con una bajada del 2,1 por ciento de las de residentes y un aumento del 3,8 por ciento de las de no residentes.



En los alojamientos de turismo rural se ha ocupado el 20 por ciento de las plazas en septiembre, un 2,8 por ciento menos que en el mismo mes de 2018, mientras que el grado de ocupación en fin de semana se ha situado en el 35,6 por ciento.



Por comunidades, Baleares ha sido el destino preferido, con 185.792 pernoctaciones, un 4,1 por ciento más que en septiembre de 2018 y también ha sido el destino con mayor grado de ocupación, con el 57 por ciento de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, Mallorca ha sido el destino preferido, con 150.973 pernoctaciones, mientras que Menorca ha alcanzado la mayor ocupación, con el 62 por ciento de las plazas ofertadas.



Por su parte, las pernoctaciones de los albergues han registrado en septiembre un descenso anual del 2,8 por ciento, con una caída del 7,8 por ciento en las de residentes y un aumento del 4,7 por ciento en las de no residentes.



Durante el mes, se han ocupado el 27,1 por ciento de las plazas, un 3,9 por ciento menos que en septiembre de 2018. Cataluña ha sido el destino preferido, con 80.289 pernoctaciones, un 2,8 por ciento menos que en septiembre de 2018, mientras que Baleares ha alcanzado la mayor ocupación, con el 59,7 por ciento de las plazas ofertadas.