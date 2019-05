Monago considera una "buena noticia" la detención de Josu Ternera

Ep.



El presidente del PP de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, José Antonio Monago, ha considerado una "buena noticia" la detención del dirigente de ETA Josu Ternera, por lo que ha confiado que ahora "salde su responsabilidad" con la justicia.



José Antonio Monago ha valorado de esta forma, en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) recogida por Europa Press, la detención, este jueves en Francia, del dirigente de ETA Josu Ternera, tras 17 años fugado



Monago ha valorado tras esta detención que "el estado de derecho funciona", por lo que esta detención "es una buena noticia, sobre todo para las víctimas del terrorismo en primera instancia, y para el conjunto de la sociedad democrática española", ha dicho.



Y es que, según ha considerado el dirigente del PP extremeño, "pueden prescribir los delitos pero nunca prescribe el dolor de las víctimas terrorismo", tras lo que ha considerado que aunque esta detención "no reconforta en la falta de los seres queridos, al menos uno siente que el estado y el sistema democrático funciona", ha dicho.



Monago ha recordado que Ternera "no ha saldado su responsabilidad", por lo que con su detención "estaría muy bien que salde esa responsabilidad", aunque ha reiterado que eso "no será un consuelo" para las víctimas del terrorismo y el conjunto de la sociedad española.