Monago: Si el CIS acierta "habría que fundir en bronce" a Tezanos

Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado sobre el barómetro electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este martes que si el próximo 28 de abril se cumplen estos resultados "habría fundir en bronce" a su presidente, José Félix Tezanos.

"Si se dieran esos resultados habría que hacerle un monumento", ha subrayado Monago, al tiempo que le ha recordado que en Andalucía "no lo hizo", así como considera que están "bastante alejados de la realidad".

El barómetro electoral publicado este miércoles da la victoria a nivel nacional al PSOE con un 30,2 por ciento y entre 123 y 138 escaños, seguido del PP con el 17,2 por ciento y entre 66 y 76 escaños.

Al trasladar estos datos a Extremadura, donde se celebran elecciones autonómicas el 26 de mayo, la encuesta otorga al PSOE cinco escaños en el Congreso en las elecciones generales del próximo 28 de abril en Extremadura, tres al PP y dos a Ciudadanos, mientras que Podemos no obtendría ningún representante de la región en la Cámara Baja.

Preguntado por los medios de comunicación en Badajoz por estos datos, el candidato del PP a la Junta de Extremadura ha señalado que el CIS es "como las pistolas, que las carga el diablo", pero en este caso "lo carga el señor Tezanos".

Además, ha advertido de que "aún queda mucho de campaña" y que, según todos los análisis, hay "un porcentaje de indecisos muy alto", y por lo tanto "intentar sacar paquete a 50 días de las elecciones son juegos de artificio que pueden entretener a la audiencia" o animar a "una parte de la parroquia", pero no tienen "ninguna virtualidad".

Monago ha subrayado que "las encuestas, encuestas son", y que él ha vivido "tantas cosas" en esta materia, que se cree "de la misa, la mitad", como decía su madre, ha señalado.

"Yo he conocido un escenario en el que todas las encuestas me daban que perdía y gané, y otro que me decían que ganaba y perdí", ha sentenciado.

Por todo ello, ha indicado que hasta la noche electoral hay que ser "muy prudente" y que no se puede caer en la euforia cuando dan buenos resultados, ni en la "depresión" cuando es al contrario.

Monago ha dicho además que está "todo mediatizado" y que los resultados de las generales van a "condicionar en buena parte" las posteriores municipales y autonómicas, por lo que "hay que ir pasando esos acontecimientos, abriendo esas urnas y contando esos votos".

Mientras tanto, si "algunos creen que han ganado las elecciones con una encuesta, pues están perdiendo el tiempo".

Entre otras razones, ha señalado sobre esta encuesta, que considera un "calculo electoral" de los socialistas para generar "estados de opinión", si se traslada al ámbito autonómico, las muestras utilizadas son "muy cortas", por lo que pide "mucha prudencia".